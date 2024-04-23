«Библионочь-2024» сплотила людей самых разных возрастов, занятий и профессий, привлекая их к совместному творчеству. На этот раз библиотекари подготовили для своих юных и взрослых гостей программу «Книги всей семьей читаем!», посвященную Году семьи в России. Дети и взрослые увлеченно рисовали, музицировали, участвовали в творческих мастер-классах и викторинах, фотографировались в литературных «образах» и выращивали «древо» прочитанных сказок.

В этом году «Библионочь» в библиотеке им. А.С. Пушкина была по-семейному тихой и очень уютной.

- Первые наши «Библионочи» действительно были очень яркими и шумными, - говорит директор библиотеки им. А.С. Пушкина Елена Леонидовна Бабий. - А сейчас мы, наверное, созрели, чтобы пришли люди, которые хотели бы послушать, увидеть и почитать что-нибудь серьезное, классическое. Сегодня у нас звучат и музыка, и поэзия, а это вещи, требующие определенного сосредоточения и созерцательного настроя. И в этой спокойной атмосфере уникальным образом объединились люди самых разных возрастов — и взрослые, и подростки, и совсем маленькие дети...

«Библионочь» в библиотеке им. А.С. Пушкина открылась задолго до вечера: первыми здесь встречали самых юных читателей детского абонемента - ребят из группы «Зайчик» детского сада №24, которые пришли в библиотеку вместе со своими родителями и воспитателями. Ребят ждало веселое путешествие по творчеству Корнея Чуковского.

На этой встрече, которую провела заведующая детским абонементом Ольга Пугач, книги читали всей семьей, по ролям: дети - родителям, родители — детям. Каждая семья читала свою любимую книгу. Как считает Ольга Егоровна, это очень важно, ведь книга — это не только источник познания, это эмоции, чувства, это воспитание без назидания.

- Мы читаем книгу и обсуждаем ее с ребенком: что такое книга, какой она бывает, для кого она? - говорит Ольга Егоровна. - Для кого-то это удивительный мир, для кого-то это друг, для кого-то инструмент для развития... Книга — маленькая дверь в большой мир. Уважаемые взрослые, помогите ребенку полюбить книгу! Помогите ему получить от чтения удовольствие, и только тогда он станет читателем.

Удивительные события и встречи ждали участники «Библионочи-2024» в фойе библиотеки. Здесь проходили мастер-классы под руководством талантливых гатчинских мастериц. Ольга Еремеева учила детей и взрослых делать народных кукол. Уроки валяния давала всем желающим Ольга Кадушкина. Здесь же расположилась небольшая изостудия, где своё владение кистью и акварельными красками демонстрировали малыши.

Украшением праздничной программы стало яркое и эмоциональное выступление участников образцового самодеятельного коллектива вокальной студии «Vocalissimo – Bellissimo» (Центр творчества юных). Под руководством оперной певицы, лауреата международных конкурсов Наталии Рочевой юные вокалисты исполняли лирические произведения на стихи классиков. Аккомпанировал студийцам концертмейстер Михаил Огороднов.

Как только юные таланты покинули библиотечную «сцену», в читальном зале открылась музыкально-поэтическая гостиная, хозяевами которой стали поэты и музыканты - участники поэтической студии «Стихи Я в Гатчине». В этот вечер здесь звучали стихи и песни в исполнении гатчинских поэтов и бардов. Вечер вел поэт, автор многих творческих проектов Александр Ладуров.

Настоящим сюрпризом стало появление в библиотеке 9-классников из Гатчинской школы №2 — многолетних читателей детского абонемента. Вместе с библиотекарями ребята окунулись в литературные воспоминания из своего библиотечного детства, испытывая глубокую благодарность к тем, кто ввел их в мир книг. Свои мысли и эмоции школьники оставили на память библиотеке. Вот что они написали:

Варя Безгина: «Сегодня на меня нахлынули воспоминания из детства. Было время, когда я приходила сюда совсем маленькая и брала читать веселые книжки. Особенно летом во мне просыпалось желание читать больше. Также вместе с Зифой Каюмовной проводили большое количество времени на замечательных мероприятиях в этой библиотеке. Мы учили стихи, вместе читали книги. Это было просто незабываемо!»

Вадим Поляков: «Я здесь провел лучшую часть своего детства. Спасибо библиотекарям за теплый прием. Я всегда находил что почитать здесь».

Алиса Назарова: «Я люблю эту библиотеку, потому что я в ней выросла. Я участвовала в различных интересных мероприятиях. С этим местом меня связывают отличные воспоминания. Здесь очень тепло и уютно. Спасибо любимой библиотеке».

Юлия Лысанюк