Автомобильным шинам – не место на клумбе!

Сотрудники предприятия обращаются с просьбой заблаговременно убрать растения из переоборудованных под клумбы автомобильных шин. В адресную программу вошли улицы:

- Чкалова, д.17/2,

- Леонова, д.16,

- Коли Подрядчикова, д.7,

- Лейтенанта Шмидта, д.9/5,

- Достоевского, д.21,

- Карла Маркса, д.31, д.32,

- Радищева, д.5, д.10,

- Крупской, д.6,

- Володарского, д.23А,

- Хохлова, д.2,

- проспект 25 Октября, д.27,

- Урицкого, д.4,

- Соборная, д.21 и другие.

Согласно п. 2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды» запрещается размещение отходов I - IV классов опасности и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека.

Согласно федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, автомобильные шины относятся к IV классу опасности.

В соответствии с п. 2.5-2.5.33 Правил благоустройства территории МО «Город Гатчина» на территории Гатчины не допускается размещение покрышек, мягких игрушек, бутылок, банок и других пластиковых бытовых ёмкостей как элементов благоустройства территорий на придомовой территории.