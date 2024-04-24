Гатчина: дайджест культурных событий с 25 апреля по 2 мая

Театры

Театр-студия «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21) покажет следующие постановки для взрослых и детей.

28 апреля 12.00 «Доктор Айболит», детский спектакль (0+)

28 апреля 17.00 «Старший сын» (16+)

29 апреля 12.00 «Про Стёпку, Муху, Пурша, Чани и Наташу Румянову», детский спектакль (0+)

29 апреля 18.00 «Лестничная клетка», «Квартира Коломбины» (16+)

30 апреля 17.00 - «Небесная» (16+)

28 апреля в 12.00 Гатчинский ТЮЗ приглашает детей на спектакль «Проделки Эмиля» (0+) (Центр творчества юных, Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29).

28 апреля в 17.00 творческое объединение «Театр и К» приглашает на спектакль «Маленький принц» по произведению А. Сент-Экзюпери. Постановка Юрия Давыдкина. Вход бесплатный. Собираются пожертвования на деятельность театра (6+)

Музыка и поэзия

26 апреля в 18.00 в Центре творчества юных пройдет отчетный концерт коллективов ЦТЮ «Сказка о волшебных плодах». Вход свободный (0+)

27 апреля 16.00 КАП «Шхуна» представляет арт-проект «ОКОЁМ»: «Стихия и… стихи». Вход свободный, каб. 60 ЦТЮ (12+)

Выставки

В музее города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) открыты следующие экспозиции:

Выставка учащихся центра творческого развития «Созвездие» (0+)

Выставки предметов декоративно-прикладного искусства из собрания Людмилы Ковалевой «Дивный сад» (0+)

В Центре творчества юных проходит персональная выставка «Радость творить красоту» Ольги Росляковой, руководителя творческого объединения «Бисерная мастерская» (0+)

Лекции и литературные встречи

26 апреля 16.30 в музее города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) состоится лекция из цикла «Усадьбы и судьбы»: "Орловы. Часть 2: Екатерининские Орлы». Лектор - Евгения Воронюк. Стоимость - по входному билету в музей (16+)

В Центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна (ул. Володарского, 17, т. 3-76-13) пройдут лекции и встречи:

25 апреля 18.00 - этнокультурный лекторий профессора И.Б. Смирнова: «Наше знамя над Берлином» (16+)

27 апреля в 12.00 пройдет встреча в Историческом клубе. «Гатчинские семейные истории: Набоковы». Встречу ведет А.А. Тришина (12+)

27 апреля 14.00 - концерт-лекция о жизни и творчестве замечательного композитора В. Я. Шаинского. Ведущая концерта – М.А. Серикбаева. В концерте примут участие учащиеся преподавателей А.И. Петровой, Т.В. Тулаевой, Е.А. Ивановской, Л.В. Воробковой, Е.П. Михайлюковой и С.А. Шишкиной. Концертмейстер – М.А. Калюжная. Вход свободный (0+)

28 апреля 13.00 - Классика на бис. Музыкальный клуб-лекторий (12+)

Библиотеки

В Центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна (ул. Володарского, 17, т. 3-76-13)

Выставка Гатчинского товарищества художников (6+)

Выставка работ Бориса Исмаилова по мотивам произведений великих художников разных эпох (6+)

«Художники Ленинградской области». Выставка музея-усадьбы П. Щербова (6+)

Детская библиотека, ул. Хохлова, 16, т. 320-23

«Дорогу в космос он открыл». Выставка рисунков изостудии Гатчинской школы №9 (6+)

Выставка «Человек и космос» Районного центра детского творчества (6+)

Библиотека-филиал №1, ул. 120-й Гатчинской дивизии, 1, тел. 276-88

«Блистательный век Екатерины II». Книжная выставка (12+)

«Гоголь, неизвестный и загадочный». Книжно-иллюстративная выставка (12+)

Библиотека-филиал №2, ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13

«108 минут полета»: выставка работ воспитанников детского сада № 1 г. Гатчины (0+)

«Блистал Фонвизин, друг свободы». Книжная выставка (12+)

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Зверевой, 15а, т. 71-610

«Незеркальные отражения». Выставка живописи Галины Кузнецовой (пастель, акварель) (6+)

«Предмет в истории, история в предмете…». Выставка предметов из личной коллекции Людмилы Ковалевой (0+)

25 апреля 11.00 - «От Земли и до Луны всё ребята знать должны». Познавательная игровая программа (6+)

26 апреля «Удивить Шекспиром»: английский поэт и драматург Уильям Шекспир. Выставка-портрет к 460-летию со дня рождения (12+)

27 апреля 12.00 - «Душа поёт, встречая Первомай»: история праздника. Видео-показ (12+)

С 29 апреля «Бесстрашный солдат литературы»: писатель Виктор Астафьев. Выставка-размышление к 100-летию со дня рождения (16+)

По 5 мая - «И распахнуты двери в наш дружеский дом». Выставка-обозрение, диалоги у выставки к Году семьи (16+)

Кино

«Летучий корабль» Россия, романтическая комедия/приключения (6+)

«Сто лет тому вперед» Россия, фантастика/приключения/семейный (6+)

«Суворовец 1944» Россия, детский/приключения/военный (6+)

«Блиндаж» Россия, военный/фантастика (16+)

«Всемирный потоп» Великобритания, фильм-катастрофа (18+)

«Шпион на всю голову» США, шпионская экшн-комедия (18+)