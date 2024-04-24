Гатчинская школьница - призёр Всероссийской олимпиады по технологии
Дипломы призеров олимпиады получили 10-классницы Анна Лушникова из Гатчинской гимназии и Полина Хватова из школы № 3 г. Всеволожск.
Рубрики: Образование
К финальным испытаниям Всероссийской олимпиады школьников Анну подготовила педагог дополнительного образования Гатчинской гимназии Вера Лушникова, а Полину — учитель технологии школы № 3 г. Всеволожск Жанна Полюх.
Поздравляем ленинградских школьниц с выдающимися результатами, благодарим педагогов, подготовивших девочек к олимпиаде высокого уровня!
Теперь в копилке сборной региона уже 11 наград, но заключительный этап олимпиады ещё продолжается.
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