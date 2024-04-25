26 апреля отключат холодную воду в Гатчине
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет об отключении холодной воды.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на сетях водопровода 26 апреля 2024 г. с 09.00 до окончания работ будет прекращено холодное водоснабжение по следующим адресам:
г. Гатчина,
ул. Нестерова 6/8, ул. Григорина 9,11
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