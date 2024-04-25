Ансамбль «Партита»: история в движении

«Партита» — единство в многообразии

Партита - слово итальянское, буквально означающее «разделённая на части». Когда-то его использовали для названия своих произведений И.С. Бах и Дж. Фрескобальди. А ещё так называют разновидность сюиты, созданной на основе циклической формы и состоящей из пяти и более частей.

Таких «частей» у гатчинской «Партиты» много — гораздо больше пяти. Каждый новый танец этого ансамбля — это его очередная частица или новая грань. Можно сказать, что у «Партиты» мультинациональный характер. В нём могут проскакивать испанские нотки (огонь и непредсказуемость), может звучать итальянский мотив - жизнерадостный и жизнеутверждающий, может проявиться парижский шик — в зависимости от сценического решения постановщиков танца. И, конечно, в «Партите» много русского — какой-то внутренней свободы и улыбчивости, выражаемых в танцевальных движениях и сценическом мастерстве.

Стержнем, объединяющим все эти «грани» в единое целое, является особый стиль — изысканный, узнаваемый и, в то же время, гибкий и живой.

Чтобы лучше понять характер яркого гатчинского феномена под названием «Партита», мы поговорили с главными лицами ансамбля — его руководителем Александром Муруговым и балетмейстером-постановщиком Наталией Леоновой.

«Партита» - и удовольствие, и работа

Ансамбль бального танца «Партита» был основан в 1979 году Николаем Шаховым. Почетное звание образцового коллектив получил в 2019 году.

На протяжении долгих лет коллективом руководит Александр Муругов – танцовщик международного класса, многократный победитель всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. И, кстати, выпускник одного из танцевальных коллективов Гатчины.

- Когда я был в третьем классе, весь наш класс привела заниматься танцами наша учительница, - вспоминает Александр Владимирович. - Мы занимались в коллективе «Олимпия», которым руководят Владимир и Людмила Карпунины. Занятия тогда проходили в клубе завода «Буревестник». Из всех ребят остался я один. Мне это нравилось, и после школы я продолжил обучаться танцу в Ленинградском областном училище культуры. В 1990 году, после училища, пришел на работу в Гатчинский дом культуры. После того, как Николай Шахов перебрался в Петербург, мне предложили стать руководителем ансамбля бального танца «Партита».

- Что для меня значит танец? - размышляет Александр Муругов. - Я, пожалуй, так и не решил для себя. Удовольствие, труд, терпение. Работа, работа, работа... В любом случае, ничего иного я для себя не представлял.

Наталия Леонова — ученица Александра Муругова.

- На танцы в Дом культуры меня привела в семилетнем возрасте мама, - вспоминает она. - Первое мое знакомство с танцами началось в «Партите» в начале 1990-х годов. Позднее я занималась в «Олимпии». Потом поступила в Санкт-Петербургский институт культуры, стала хореографом. В 2018 году пришла работать в Гатчинский дом культуры — в «Партиту».

«Партита» - больше, чем бальные танцы

Ансамбль бального танца «Партита» - многократный лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Коллектив часто выступает на площадках Гатчины, Гатчинского района и Санкт-Петербурга, в том числе со звездами шоу-бизнеса.

- Долгое время мы существовали именно как коллектив бального танца, - говорит Александр Владимирович. - Мы участвовали в конкурсах бального танца, делали постановки на их основе. С годами на основе бального танца стали разрабатывать авторские хореографические постановки и сценические композиции.

- У нас очень разноплановые номера, - отмечает Наталия Эдуардовна. - Мы даем детям много разной информации, знакомим их с разными направлениями, чтобы они могли хорошо ориентироваться не только в бальном, но и в классическом, и в эстрадном, и в народном стилизованном танцах.

Наталия Леонова внесла в жизнь коллектива много новых творческих идей, создав множество прекрасных постановок. Можно сказать, что уникальность коллектива основана на гармоничном симбиозе классического бального танца и новых современных решений.

Каждый год ансамбль набирает детей, начиная с четырех лет, в группы спортивного бального танца и диско.

- Сейчас у нас занимается около сорока ребят от четырех до восемнадцати лет, - говорит руководитель ансамбля. - Приходят к нам и наши бывшие ученики — и танцуют, и помогают нам. Есть у нас и своя школа бального танца для взрослых, где учатся танцевать буквально с нуля.

«Партита» - школа жизни

Любое серьезное увлечение или занятие (и танец — не исключение) дает детям очень многое — вплоть до будущей профессии. Но главное — это всегда интересно и полезно!

- Жизнь в танцевальном коллективе уже сама по себе интересна, - говорит Наталия Леонова. - Ребята на занятия приходят с удовольствием. Мы не только учим детей танцевать, но и постоянно занимаемся их воспитанием. Что это даёт детям, кроме удовольствия от танца? Конечно, это и дисциплинированность, и уверенность в себе. А ещё это улучшение каких-то физических качеств: у детей становится лучше осанка, вырабатывается хорошая координация движений.

- Меня особенно радует, что, несмотря на большую загруженность детей в школе, они все-таки приходят к нам, - говорит Александр Владимирович. - Они действительно очень устают. При этом у нас тоже достаточно большая нагрузка, концерты и выступления практически каждую неделю. Но они все-таки приходят и занимаются, преодолевая усталость. Дети у нас молодцы!

Александр Муругов считает себя педагогом не жестким, но справедливым.

- Без дисциплины ничего не получится — ни в учебе, ни в спорте, ни в танце, - говорит он. - По моему мнению, педагог не должен быть мягким. В воспитании детей все-таки важна определенная требовательность. Если постоянно жалеть детей, все это рано или поздно проявится на сцене. На концерте, во время выступления вся наша жалость должна оставаться на втором плане — зрители, которые к нам приходят, хотят увидеть качественную работу, безупречный танец. Мы — и мягкие, и жесткие, и гибкие в своей работе с детьми. Мы — требовательные. В этом смысле танец находится где-то между искусством и спортом. У нас не группы здоровья, не танцевальный кружок — у нас дети, которые выходят на сцену. У них должна быть мотивация. Дети должны понимать, что «Партита» - образцовый коллектив, который должен выходить и показывать уровень, за который не было бы стыдно никому.

«Партита», спасибо за танец!

Свой отчетный юбилейный концерт коллектив назвал красиво и философично - «История в движении». Он получился ярким и захватывающим. Отличный сценарий подготовила режиссер Анастасия Дорофеева, которой помогала студия актерского мастерства «Контакт» (руководитель Оксана Новикова).

«Партита» представила свои лучшие номера: среди них и дебютные, и те, что были наработаны за последние несколько лет. Концерт охватил самые разные жанры хореографического творчества - бальный, эстрадный, народно-стилизованный танец, модерн-танец.

Поздравить коллектив пришли представители комитета по культуре и туризму Гатчинского района. Творческие подарки подготовили друзья «Партиты» - школа спортивного бального танца «Олимпия», которой руководит Владимир Карпунин.

Образцовый ансамбль бального танца «Партита» благодарит всех, кто любит и поддерживает коллектив: детей — за их труд и вдохновение, родителей - за детей, за терпение и поддержку, за любовь к общему делу. Особая благодарность администрации Гатчинского дома культуры и лично директору Сергею Александровичу Фиксу за постоянную поддержку, помощь в развитии коллектива, создание благоприятных условий для занятий.

Юлия Лысанюк