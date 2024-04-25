У швей-волонтёров — обновление в производственном цехе

Напомним, волонтёрский центр «Сети для Победы. Гатчина. Помощь участникам СВО» осуществляет работу, направленную на поддержку воинов, участвующих в СВО. Под эгидой центра объединились около тридцати добровольческих клубов из Гатчины, Гатчинского района, Волосовского района и Санкт-Петербурга. Волонтёры центра плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь, занимаются изготовлением необходимой одежды, блиндажных свечей, сухого армейского душа, тактических носилок и многого другого, без чего на фронте не обойтись.

Есть в волонтёрском центре и свой швейный цех, который обустроили мастерицы из Верево. Это производственное объединение романтично называют «Швеи-феи». Здесь шьют нательное бельё и безрукавки, верхнюю одежду, футболки, кофты и шапки из флиса для отправки на фронт, постельное бельё, медицинские валики для госпиталя.

Как рассказала руководитель цеха «Швеи-феи» Ирина Меркулова, волонтерское швейное объединение начало свою работу уже в октябре 2022 года.

- В состав нашей группы входит двенадцать человек, - говорит Ирина Николаевна. - Среди нас есть как профессиональные опытные швеи, так и новички. Работаем иногда в две смены.

До недавнего времени швеям приходилось непросто. Начинали всего с двух старых швейных машин. Чуть позже к ним добавились оверлоки, которые принесли неравнодушные люди. Машины постоянно ломались, что серьёзно задерживало работу швей. А работы было много. Швейный цех работает по заказам, большими партиями, то есть уже практически в промышленных масштабах. Так, например, один из текущих заказов к летнему сезону — сто футболок и сто шорт для бойцов.

- Мы решили обратиться за помощью к нашим депутатам, - говорит Ирина Меркулова. - Я пришла на прием к депутату Законодательного собрания Ленинградской области Татьяне Бездетко, поговорила с ней, объяснила ситуацию. Татьяна Викторовна откликнулась сразу. К ней присоединились и другие депутаты

ЗакСа - Людмила Тептина, Александр Русских, Сергей Коняев, Олег Белов. Нам выделили деньги, и теперь у нас есть три новые замечательные машинки. Шьют они просто прекрасно — нам стало гораздо легче и быстрей работать. Огромная благодарность от всех волонтеров нашим депутатам за эту помощь!

Волонтёрский центр «Сети для Победы» приглашает всех желающих принять участие в помощи нашим бойцам, находящимся на СВО или проходящим реабилитацию в госпиталях. В швейном цехе будут рады как профессиональным швеям, так и новичкам.

Центр расположен по адресу: Гатчина, проспект 25 Октября, 16Б (в здании, где прежде был институт ИВЭСЭП). Подробную информацию по направлениям деятельности центра, по всем клубам, по отчётам о сборе средств и закупке материалов можно получить на странице «ВКонтакте» «Сети для Победы, Гатчина. Помощь участникам СВО» .

Юлия Лысанюк