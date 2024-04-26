Деревянные картины Валентина Плискина

Валентин Плискин привёз свои работы из Луги, где он поселился в 1990 году, оставив позади шумную суетливую Москву. По его словам, склонность к творчеству стала проявляться у него еще в детстве. Валентин Иосифович играл на фортепиано, любил рисовать. Его всегда притягивало дерево как живой, уникальный материал, который сохраняет тепло и добрую энергию, с радостью отдавая их человеку. Юный мастер делал небольшие поделки и дарил их своим друзьям.

Закончив школу и отслужив в армии, Валентин Плискин поступил в педагогический институт, чтобы стать учителем черчения и рисования. Но в итоге выбрал другую профессию, уйдя работать на авиационный завод. Начались девяностые годы — время, трудное для всех. С работой было непросто. Переехав в Лугу, Валентин Иосифович валил лес, строил и ремонтировал дома. В 1996 году он начал свою трудовую деятельность на Лужском абразивном заводе — стал слесарем высшего разряда, занимался оформлением внешней и внутренней рекламы завода. Но тяга к творчеству не отпускала.

Валентин Плискин познакомился со старым и опытным столяром из деревни Наволок, благодаря которому он научился чувствовать и слышать дерево, правильно работать с инструментом. Однажды, ремонтируя очередной деревянный дом, Валентин Иосифович выполнил по просьбе заказчика резьбу по дереву. После этого о нём пошла народная молва как о профессиональном резчике, специалисте своего дела.

В 2011 году, путешествуя по Карелии, Валентин Плискин посетил музей в Сортавале, где выставлялись уникальные работы выдающегося мастера рельефной резьбы Кронида Гоголева. С тех пор они и «заболел» этим прекрасным видом искусства. Сначала Валентин Иосифович вырезал деревянные миниатюры, затем стал делать картины из дерева в технике глубокой резьбы.

Совершая паломничества по святым местам (Соловецкие острова, Валаам, Вырица, Псков, Новгород, Золотое Кольцо, Вологодчина), Валентин Иосифович начал приходить к историческим и православным сюжетам. На создание картин его вдохновляют жития и труды Серафима Вырицкого, Сергия Радонежского, Александра Невского, Соловецких святых.

Как говорит мастер, на одну работу у него уходит не меньше месяца. В качестве материала он чаще всего использует липу. Валентин Плискин не использует краски в своих деревянных картинах, но его работы не выглядят бесцветными. Он умело обыгрывает иные средства выражения — рельефность древесины, её природную теплоту, пластику, игру цвета и оттенков.

В итоге получаются работы очень выразительные, объёмные, местами даже ажурные. В них много воздуха, света и тепла. Изображённые фигуры выразительны и динамичны; пейзажи, интерьеры, внутреннее убранство помещений точны и достоверны — вплоть до миниатюрных икон на стенах храма или деревенской избы. В каждой работе чувствуется глубокий духовный смысл, заложенный в неё автором, каждая словно рассказывает историю своих героев, уходящую корнями в глубину веков.

Творчество Валентина Плискина хорошо известно в Луге. Выставки его работ проходили в усадьбе Римского-Корсакова в Вечаше, в музее Рерихов в Изваре, в Гатчине. Участвует мастер и в областных выставках — сборных и персональных.

Юлия Лысанюк