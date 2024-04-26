Ленинградцам – цифровые сервисы здравоохранения

«Ленинградская область последовательно реализует проект по цифровизации здравоохранения. В 2023 году 4 медицинских организации региона перешли на единую медицинскую информационную систему с применением облачных технологий. Это позволяет упростить и ускорить обмен медицинскими документами, сократить затраты на обслуживание информационной системы, а также обеспечить прозрачность результатов работы больниц», – прокомментировал председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

С помощью сервиса можно онлайн записаться на приём и вызов врача, оформить полис ОМС и прикрепиться к поликлинике, получить сведения об оказанной медицинской помощи.

Ленинградская область стала лидером среди регионов России по количеству видов передаваемых электронных медицинских документов в 2022 г. и продолжает занимать лидирующие позиции. Более 2,4 млн электронных медицинских документов успешно переданы в единую государственную информационную систему здравоохранения за 1 квартал 2024 года.