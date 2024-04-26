В Гатчине написали диктант Победы

26 апреля в Гатчинском районе работало две площадки «Диктанта Победы». В Сиверской школе № 3 в очном формате диктант Победы написали 55 человек – старшеклассники, преподаватели, ветераны Вооруженных сил РФ. Свои знания по истории Великой Отечественной войны проверили председатель областного комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва и и.о. председателя комитета образования Гатчинского района Марина Шутова.

Штаб общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области в киноконцертном зале «Победа» стал региональной площадкой для проведения акции. Для написания диктанта в Штабе собрались члены правительства региона и Гатчинской администрации, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, педагоги, представители общественных, патриотических организаций, старшеклассники гатчинских школ, жители города, волонтеры Победы.

Перед началом диктанта Штаб общественной поддержки подключился к трансляции торжественной церемонии открытия акции «Диктант Победы» в музее Победы на Поклонной горе. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что «Диктант Победы» уже стал частью культуры празднования 9 Мая и стоит в одном ряду с такими традиционными акциями, как «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк».

- Главная задача акции – сохранить связь поколений, защитить правду о Великой Отечественной войне. В наши дни десятки тысяч российских солдат, следуя примеру дедов и прадедов с оружием в руках защищают рубежи нашей Родины от неонацистского зла. А многие миллионы людей помогают фронту. В этой связи «Диктант Победы» не только просветительская, но и масштабная гражданская акция. Один из способов подчеркнуть связь поколений и сопричастность каждого к судьбе нашей страны», – сказал Сергей Нарышкин.

На церемонии открытия также выступил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов; глава Комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн отметил, что в этом году общее количество участников акции может превысить два миллиона:

- Это самая массовая и масштабная акция на знание истории Великой Отечественной войны. И это не только проверка знаний истории, но и выражение уважения к уходящему поколению ветеранов. С каждый годом у нас все больше участников, все шире география. В этом году создано почти 28 тысяч площадок, 227 – в 60 странах. Более 20 тысяч волонтеров Победы помогают в проведении акции, – заметил Александр Хинштейн.

Участие в написании диктанта Победы в Штабе общественной поддержки принял вице-губернатор Ленинградской области Николай Емельянов, областные парламентарии Сергей Коняев, Татьяна Бездетко и Дмитрий Рытов, председатель совета Ленинградской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Олейник, руководитель комитета семей воинов Отечества Алла Левина, заместитель главы администрации Гатчинского района Павел Иванов, учитель истории и обществознания Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Иван Хеорхе со своими воспитанниками и другие.

- Акция очень важная, – подчеркнул вице-губернатор Ленобласти Николай Емельянов. – Я принимаю участие в «Диктанте Победы» в четвертый раз. В свете специальной военной операции, когда наши ребята борются с неонацизмом, эта акция становится особенно знаковой. Мы должны хорошо знать свою историю, своих героев, а в Ленинградской области огромное количество памятных мест, где происходили события Великой Отечественной войны – и Невский пятачок, и Ораниенбаумский плацдарм, и Лужский и Красногвардейский рубежи, и мы обязаны сохранить эту память и передать ее последующим поколениям.

Все участники диктанта отмечали, что справиться с заданиями было не так легко: вопросы встречались и простые, и достаточно сложные. Например, практически все ответили на вопрос про партизанку Лизу Чайкину или артиста Георгия Юматова, но другие задания, связанные с авторством военных песен, с подробностями военных операций вызвали затруднения. Но, по общему признанию, диктант Победы пишется не для оценки, а для самопроверки.

- Я ответил на все вопросы, но далеко не уверен, что правильно. И теперь есть стимул проверить себя – найти ответы и запомнить на будущее, – отметил Николай Емельянов.

В этом году вопросы теста посвящены 80-летию полного освобождения города Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.