В Гатчине открыта мемориальная доска Геннадию Ковалеву
Сегодня перед финальным матчем чемпионата Гатчинского района по баскетболу памяти Геннадия Андреевича Ковалева прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски на фасаде бассейна «Волна», где многие годы трудился и развивал спорт Геннадий Ковалев!
Геннадий Андреевич Ковалев (1944-2022) - легенда спортивной жизни города Гатчины и всего Гатчинского муниципального района. На протяжении нескольких десятилетий Геннадий Андреевич возглавлял важнейший социальный и спортивный комплекс Гатчины – ПИЯФ (сейчас «Волна»).
За эти десятилетия было сделано очень многое для физического развития и спортивного совершенствования как сотрудников ПИЯФ, так и жителей города. На базе Дома физкультуры ПИЯФ при непосредственном содействии Геннадия Андреевича в начале 1980-х годов открылась ДЮСШ № 2, опорными видами спорта которой стали плавание, водное поло, скалолазание, баскетбол, а несколько лет спустя здесь появилась частная спортивная школа КИВИ, основное направление которой – синхронное и спортивное плавание.
Не одна сотня детей и взрослых ежедневно посещали этот спортивный комплекс. Особое внимание Геннадий Андреевич уделят своему любимому виду спорта – баскетболу. Десятки соревнований в год по баскетболу проводятся именно в Доме физкультуры ПИЯФ – как среди детей, так и взрослых. Было время, когда Геннадий Андреевич был инициатором создания баскетбольного клуба «Сангрия», который с честью выступал в чемпионате г. Санкт-Петербурга среди любителей и неоднократно занимал самые высокие места на пьедестале.
Геннадий Андреевич – человек, не знавший покоя и отдыха. Даже свой отпуск он практически всегда проводил в стенах Дома физкультуры, который был его вторым домом.
Благодарим ветеранов спорта г. Гатчины и Гатчинского района во главе с Татьяной Николаевной Слуцкой, Николаем Сергеевичем Пименовым, Виктором Николаевичем Меркульевым, Юрием Ивановичем Назаровым за ходатайство и увековечивание памяти Геннадия Ковалева!
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского района