В Гатчине открыта мемориальная доска Геннадию Ковалеву

Геннадий Андреевич Ковалев (1944-2022) - легенда спортивной жизни города Гатчины и всего Гатчинского муниципального района. На протяжении нескольких десятилетий Геннадий Андреевич возглавлял важнейший социальный и спортивный комплекс Гатчины – ПИЯФ (сейчас «Волна»).

За эти десятилетия было сделано очень многое для физического развития и спортивного совершенствования как сотрудников ПИЯФ, так и жителей города. На базе Дома физкультуры ПИЯФ при непосредственном содействии Геннадия Андреевича в начале 1980-х годов открылась ДЮСШ № 2, опорными видами спорта которой стали плавание, водное поло, скалолазание, баскетбол, а несколько лет спустя здесь появилась частная спортивная школа КИВИ, основное направление которой – синхронное и спортивное плавание.

Не одна сотня детей и взрослых ежедневно посещали этот спортивный комплекс. Особое внимание Геннадий Андреевич уделят своему любимому виду спорта – баскетболу. Десятки соревнований в год по баскетболу проводятся именно в Доме физкультуры ПИЯФ – как среди детей, так и взрослых. Было время, когда Геннадий Андреевич был инициатором создания баскетбольного клуба «Сангрия», который с честью выступал в чемпионате г. Санкт-Петербурга среди любителей и неоднократно занимал самые высокие места на пьедестале.

Геннадий Андреевич – человек, не знавший покоя и отдыха. Даже свой отпуск он практически всегда проводил в стенах Дома физкультуры, который был его вторым домом.

Благодарим ветеранов спорта г. Гатчины и Гатчинского района во главе с Татьяной Николаевной Слуцкой, Николаем Сергеевичем Пименовым, Виктором Николаевичем Меркульевым, Юрием Ивановичем Назаровым за ходатайство и увековечивание памяти Геннадия Ковалева!

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского района