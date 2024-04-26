Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Выполнена очистка и промывка инженерных сетей Трехарочного и Адмиралтейского мостов

24 апреля после зимнего периода подрядной организацией выполнена очистка и промывка инженерных сетей Адмиралтейского и Трехарочного мостов на проспекте 25 Октября в Гатчине. Теперь в плановом порядке работы будут проведены осенью.

Рубрики:  Городская среда

В 2021 году МБУ «УБДХ» совместно с администрацией Гатчинского района решена проблема – подтопление Адмиралтейского и Трехарочного мостов. Очистили стоки, проложили дополнительную трубу, восстановили водоотведение. С тех пор регулярно, весной и осенью, выполняются очистка и промывка инженерных сетей.

На данный момент остро стоит вопрос проведения ремонта мостов. Уже проведено их обследование, решается вопрос по финансированию проекта и подготовке проектно-сметной документации. 

Фото из архива МБУ "УБДХ" 2021 год.