Выполнена очистка и промывка инженерных сетей Трехарочного и Адмиралтейского мостов

В 2021 году МБУ «УБДХ» совместно с администрацией Гатчинского района решена проблема – подтопление Адмиралтейского и Трехарочного мостов. Очистили стоки, проложили дополнительную трубу, восстановили водоотведение. С тех пор регулярно, весной и осенью, выполняются очистка и промывка инженерных сетей.

На данный момент остро стоит вопрос проведения ремонта мостов. Уже проведено их обследование, решается вопрос по финансированию проекта и подготовке проектно-сметной документации.

Фото из архива МБУ "УБДХ" 2021 год.