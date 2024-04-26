Выращивал коноплю на продажу – и сел на 12 лет

Как-то днем в поселке Сиверский сотрудники дорожно-патрульной службы ГАИ остановили на улице Военный городок автомобиль ВАЗ-2107 под управлением гражданина А. Личность и поведение водителя вызвали подозрения. В салоне машины были обнаружены два пакетика с порошком бежевого цвета, а также пакет с растительным веществом.

Подозрительного водителя доставили в дежурную часть Сиверского отдела полиции, где при личном досмотре у него из карманов изъяли полимерный пакет с веществом растительного происхождения темного цвета. Как показала физико-химическая экспертиза, вещество, изъятое у гражданина А. из кармана, а также из его автомашины, является наркотическим средством – каннабисом, или марихуаной. Порошок, изъятый из машины задержанного, оказался амфетамином: каждый пакет массой около 10 г.

На вопрос: «Где взял наркотики?», гражданин А. чистосердечно признался, что систематически, примерно раз в одну-две недели приобретал у некоего Александра К. психотропное вещество амфетамин и наркотическое средство марихуану различными партиями. Передача наркотиков происходила при личных встречах, как правило, в Сиверском.

В тот раз он, как обычно, созвонился с поставщиком, договорился о приобретении у него амфетамина и марихуаны за 14 тысяч рублей, потом встретился с ним на Колхозной улице и приобрел за наличные деньги товар, упакованный в полимерные пакеты, которые хранил в машине – до момента задержания. При этом какую-то часть марихуаны успел употребить. Оставшееся зелье было изъято полицейскими.

Участвуя в проведении проверки показаний на месте, гражданин А. указал на участок местности, где он встречался со сбытчиком. При осмотре изъятого у него телефона в памяти было обнаружено соединение с абонентским номером, записанным как «Саша Аб».

«Сашу» – Александра К. – задержали и провели обыск у него на даче на Ключевой улице в Сиверском. В ходе осмотра хозяйственной постройки на участке возле дома оперативники нашли три десятка горшков с растениями – большими и маленькими кустами и высушенные листья. Сарай был оборудован светодиодными лампами с таймерами включения-выключения. Обнаруженные растения, листья, оборудование изъяли.

Заключением физико-химической экспертизы было установлено, что у себя в сарае Александр К. выращивал и заготавливал наркосодержащие растения – коноплю (растения рода Cannabis). Процесс велся в «промышленных масштабах», что свидетельствует о преступных намерениях.

Постоянные покупатели подтвердили, что регулярно приобретали у Александра К. марихуану.

Гражданину К. предъявили обвинение и посадили под домашний арест. По окончании предварительного следствия он предстал перед судом.

В судебном заседании гражданин К. вину в инкриминируемых преступлениях признал частично. Да, он сознался, что выращивал в сарае коноплю, но соцветия данных растений, якобы, употреблял лично, поскольку это помогало ему от болей в спине. А гражданину А., который случайно увидел коноплю в сарае и попросил угостить, он дал растения безвозмездно, то есть даром. Более никому наркосодержащее растение он не передавал. Сбытом каннабиса не занимался. Подсудимый утверждал, что свидетель – гражданин А. – его оговорил, поскольку ранее сам был привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Несмотря на высказанную подсудимым позицию, суд счел его вину полностью доказанной совокупностью собранных по делу доказательств. Еще один свидетель дал показания, что с 2021 года он периодически обращался к Александру К. с просьбой продать марихуану. Сбытчик продавал – пять граммов за три тысячи рублей. Наркотик он передавал либо при личных встречах, либо оставлял в условленных местах. Покупатель расплачивался наличными или путем денежных переводов на указанные продавцом счета. Об источнике получения гражданином К. данного наркотика он никогда не справлялся. Продал – и ладно.

Словам подсудимого о том, что марихуану и амфетамин он гражданину А. не продавал, а изъятую у него коноплю хранил с целью личного употребления, суд не поверил и расценил эти показания как данные с целью избежать ответственности за содеянное.

Действия Александра К., связанные с продажей гражданину А. наркотического средства и психотропного вещества, суд квалифицировал по пункту «г» части 4 статьи 2281 УК РФ: как совершенный им незаконный сбыт наркотического средства, а также психотропного вещества в крупном размере.

Было установлено, что масса приобретенного гражданином А. у подсудимого наркотического средства каннабис (марихуаны) составила 5,56 г, а масса амфетамина – 19,9 г, что является крупным размером для указанного вида психотропного вещества.

Действия гражданина К., связанные с хранением частей растений конопли, суд квалифицировал как покушение на незаконный сбыт частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере. Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

При назначении наказания подсудимому суд учел характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, его личность, характеристики, влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. Так, гражданин К. не был судим, официально зарегистрирован в Петербурге, не трудоустроен, женат, имеет малолетнего ребенка, страдающего тяжким заболеванием. По месту проживания органами полиции характеризуется удовлетворительно, а по месту прежнего трудоустройства – положительно; на учетах у нарколога и психиатра не состоит; страдает тяжкими хроническими заболеваниями.

Наличие ребенка и болезней было учтено в качестве смягчающих обстоятельств. Отягчающих суд не усмотрел.

С учетом вышеперечисленного суд счел необходимым назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы, поскольку исправление и перевоспитание Александра К. возможно только в условиях изоляции от общества. Более мягкий вид наказания не будет способствовать восстановлению социальной справедливости, предупреждению совершения осужденным новых преступлений.

Гатчинский городской суд признал Александра К. виновным в совершении преступления, пре-дусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228¹ УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок одиннадцать лет. Также он был признан виновным в покушении на сбыт наркотиков, за что ему присудили девять лет лишения свободы.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно гражданин К. получил двенадцать лет отсидки – с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В срок ему зачли время содержания под стражей из расчета день за день.

Покупатель наркотиков – гражданин А. – тоже предстал перед судом и понес наказание.