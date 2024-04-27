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На родине Арины Родионовны. Из истории села Воскресенское (часть 2)

Продолжаем публикацию статьи Андрея Бурлакова об истории семьи няни Пушкина Арины Родионовны.

Рубрики:  По страницам истории

В какой семье воспитывалась Арина

Вступившие в 1750 году в брак родители будущей няни А.С. Пушкина – Родион Яковлев и Лукерья Кириллова - имели семь детей: в 1755 году родился старший сын Симеон, в 1758 году на свет появилась «Иринья» - Арина.

Родион Яковлев умер в 1768 году, когда Арине было всего десять лет. После смерти кормильца семье пришлось туго, выручали старшие родственники. В каком месте села Воскресенское находился родовой дом Арины Родионовны, установить уже невозможно. По преданиям местных старожилов – родственников знаменитой няни, двор ее родителей стоял в центре села, примерно напротив нынешнего памятника Арине Родионовне, установленного в 2010 году. 

Как только подрос старший сын Родиона Яковлева – Симеон Родионов, он был приписан к работникам Суйдинской мызы помещика Ганнибала. Впоследствии он служил кучером у «Арапа Петра Великого» и у его потомков. В свою очередь именно Симеон привел в барскую усадьбу Абрама Петровича Ганнибала ещё совсем юную сестрицу Иринью, будущую Арину Родионовну. Находясь в услужении в барском поместье, с тяжёлым крестьянским трудом она столкнулась очень рано. Трудолюбие было характерной чертой представителей семьи Родиона Яковлева, его детей и последующих потомков этого рода.

В селе Воскресенское, как и в других русских сёлах, местные девушки с ранних лет приучались к рукоделию. По отзыву современников и воспоминаниям её потомков, прекрасной рукодельницей была и Арина Родионовна. Этот край всегда славился домоткаными, льняными вышитыми полотенцами, украшенными кружевами, и другими изделиями народного прикладного творчества, выполненными местными мастерицами. Специалисты заявляют о существовании на Суйдинской земле особой, характерной только для данной местности народной вышивки. Такие полотенца, скатерти, салфетки я встречал у воскресенских старожилов в 1980-90-е годы, когда руководил народным музеем, созданным в бывшей усадьбе «Суйда». Некоторые из них были подарены музею.

 

История одного экспоната

В 1990 году на проходившей в Москве Ассамблее Всесоюзного Пушкинского общества, самым юным участником которой я тогда был, мне посчастливилось встретиться с правнуком великого поэта – Григорием Григорьевичем Пушкиным, который ранее приезжал на открытие народного музея в Суйде (1986 г.) и был почётным гостем I областного Пушкинского праздника.

На Ассамблее в Москве я рассказал Г. Г. Пушкину, как идёт работа по формированию коллекций народного музея, и какие ценные экспонаты удалось приобрести у потомков «Арапа Петра Великого». На следующий день во время заседания секции потомков А.С. Пушкина он подарил Суйдинскому музею фрагмент старинного полотенца, украшенного затейливым кружевом, и рассказал, что по семейному преданию оно принадлежало самому Александру Сергеевичу Пушкину и было выполнено крепостными девушками из села Михайловское Псковской губернии. Самая интересная деталь в этой легендарной истории, что на ткани фрагмента этого полотенца имелась хорошо сохранившаяся монограмма с инициалами «А.С.», по словам Григория Григорьевича, это не что иное, как расшифровка имени и отчества поэта. Он же предположил, что к созданию этого полотенца могла быть причастна находившаяся в Михайловском вместе с А.С. Пушкиным во время его ссылки Арина Родионовна.

Сильно пострадавшие от времени ткань и кружево этого полотенца в 1998 году были воссозданы после длительной реставрации известной суйдинской мастерицей Ниной Александровной Дунаевой. В это время она преподавала в местной Высокоключевой общеобразовательной школе на уроках домоводства курс «Русская национальная вышивка». Н.А. Дунаева много сделала для восстановления исторического наследия местных мастериц-рукодельниц, создала целую коллекцию произведений народного искусства. Мы с ней активно сотрудничали и участвовали в разных этнографических и краеведческих проектах.

 С 1999 года воссозданное «Пушкинское» полотенце находится в экспозиции музея-усадьбы «Суйда». При этом подлинная часть реликвии, переданная Г.Г. Пушкиным, хранившаяся в витрине на Пушкинской выставке в школе, бесследно исчезла…

 

Замужество Арины Родионовны

По тогдашним меркам будущая няня А.С. Пушкина вышла замуж довольно поздно – в двадцать три года. Её сосватали за крепостного крестьянина из соседней деревни Кобрино Фёдора Матвеева. Со свадьбой, видимо, торопились. Подходили к концу последние дни жизни Абрама Петровича Ганнибала, после смерти которого жених и невеста могли оказаться во владениях разных помещиков. Суйдинская мыза с селом Воскресенским должна была перейти по наследству к Ивану Абрамовичу Ганнибалу, Руновская мыза с деревней Кобрино – к Осипу Абрамовичу Ганнибалу, будущему деду Пушкина.

Бракосочетание Фёдора Матвеева и Арины Родионовой состоялось 5 февраля 1781 года в Суйдинской церкви Воскресения Христова. Запись в метрической книге сообщает: «В деревне Кобрино крестьянский сын отрок Фёдор Матвеев, деревни Суйды с крестьянскою девкою Ириньей Родионовой, оба первым браком».

Поручателями (свидетелями) на свадьбе были со стороны жениха крестьяне деревни Малые Тайцы Кузьма Никитин и Ефим Петров, а по невесте её ближайшие родственники - Ларион Кириллов и Симеон Родионов. После замужества Арина Родионовна переехала в Кобрино в дом мужа. 14 мая скончался А.П. Ганнибал, и владельцем села Воскресенское стал его старший сын Иван Абрамович.

 

Старший сын Арины Родионовны

Уже вскоре после замужества в семье Фёдора Матвеева и Арины Родионовой появился первенец – сын Егор. Метрическая запись указывает, что он родился 17 мая 1782 года в деревне Кобрино, которая тогда принадлежала Осипу Абрамовичу Ганнибалу. Уже вскоре мальчик стал главным помощником взрослых, выполняя различные обязанности и поручения по хозяйству, в том числе присматривая за младшими сёстрами Надеждой (род. в 1786 г.) и Марией (род. в 1789 г.).

Фёдор Матвеев был главным кормильцем в семье, Арина Родионова, приписанная с 1781 года к Руновской мызе, в дальнейшем стала молочной кормилицей в барской семье. В 1792 году Мария Алексеевна Ганнибал, будущая бабушка великого поэта, взяла её в господский дом для воспитания родившегося в Руновской мызе, в семье своего брата Михаила Алексеевича Пушкина, сына Алексея. Впоследствии двоюродный дядя А.С. Пушкина, Александр Юрьевич Пушкин, в своих воспоминаниях писал:

«Что касается до няньки Александра Сергеевича, Ирины Родионовой, то она была крестьянкой в деревне Кобрино, и когда дядя мой Михаил Алексеевич Пушкин в 1791 году женился на Анне Андреевне Мишуковой… и в 1792-м году родился у них сын Алексей, то Марья Алексеевна Ганнибал дала ему в кормилицы из Кобрина выписанную Ирину Родионову; в течение этого времени Ирина овдовела и оставлена была у него в няньках до 1796 года…»

В сохранившейся в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга исповедальной росписи церкви Воскресения Христова в Суйде за 1795 год упоминается семья Фёдора Матвеева с указанием количества лет каждого члена его семьи:

«Деревни Кобрина… 3-й двор Фёдор Матвеев – 36

Жена ево Ирина Родионова – 36

Дети их Егор – 13

Надежда – 8

Марья – 6».

Эта запись архивного документа интересна ещё и тем, что именно с этого года за семьёй Фёдора Матвеева числился в Кобрино отдельный двор. До этого времени Матвеевы делили общую избу вместе с семьёй Давида Варфоломеева. При каких обстоятельствах у Фёдора Матвеева появился отдельный двор, сведений не сохранилось. Однако можно предположить, что причиной этому стало особое внимание к семье барской кормилицы со стороны помещицы Марии Алексеевны Ганнибал, которая могла выделить Матвеевым отдельную избу.

Быстро повзрослевший Егор Фёдоров с 15 лет был определён в Руновское барское поместье пастухом. Ему не было еще и восемнадцати лет, когда в Суйдинской церкви он обвенчался с крестьянской дочерью, шестнадцатилетней Агриппиной Ивановой из соседней деревни Маргусы. Молодожёны поселились в родительской избе.

У Фёдора Матвеева и Арины Родионовой был еще и младший сын – Стефан, родившийся в 1797 году, живший затем в деревне Кобрино; о его дальнейшей судьбе сведений сохранилось очень немного.

 

На каком языке рассказывала сказки Арина Родионовна?

«Знаешь мои занятия? До обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» - так писал Александр Сергеевич Пушкин брату в 1824 году из опального дома в селе Михайловском, имея в виду сказки, которые ему рассказывала Арина Родионовна.

Нет особой необходимости говорить о той роли, которую сыграла в жизни поэта его няня Арина Родионовна. Пушкин всегда с благодарностью вспоминал об этой удивительной женщине. Уже после смерти своей любимой няни в 1833 году в стихотворении «Сват Иван, как пить мы станем…», поэт писал:

«Да ещё её помянем:

Сказки сказывать мы станем –

Мастерица ведь была

И откуда что брала.

А куды разумны шутки,

Приговорки, прибаутки,

Небылицы, былины

Православной старины!

Слушать так душе отрадно,

И не пил бы, и не ел,

Всё бы слушал и сидел...»

Замечательная сказочница оставила заметный след в творчестве поэта. В бумагах Пушкина сохранились записи русских сказок, сделанные им со слов Арины Родионовны. Все эти сказочные повествования овеяны легендами и преданиями старины глубокой.

В одной из няниных сказок говорится: «У моря лукоморья стоит дуб, на том дубу золотые цепи, а по тем цепям ходит кот; вверх идёт – сказки сказывает, вниз идёт – песни поёт». Эти знакомые строки, как и многие другие, позднее литературно обработав, Пушкин перенёс в свои гениальные произведения.

Мы, жители Гатчинского района, с гордостью называем себя земляками Арины Родионовны, в наших местах до сих пор проживают потомки ее родных и близких. Казалось бы, что память о пушкинской няне должна быть священной. Однако в последние годы стали появляться разного рода публикации и даже книги, сильно искажающие факты биографии Арины Родионовны. Так, в одной из книг московского писателя Валерия Безродного сообщается буквально следующее: Арина Родионовна – выдуманная героиня. С её помощью Пушкина пытались приблизить к простому народу. Вот и придумали собирательный образ всех его нянь. Простой же народ всегда был далёк от творчества поэта…»

Другие авторы затеяли нелепый спор о том, кто же была по национальности Арина Родионовна, и на каком языке слушал её сказки Пушкин? Например, старший научный сотрудник Государственного историко-литературного музея А.С. Пушкина Виктор Цоффка считает, что она была «получухонкой». И хотя никаких доказательств у него нет, главным аргументом своей версии пушкинист считает ингерманландские корни многих жителей Гатчинской земли.

На сайте Ингерманландского центра финно-угорских народов Республики Коми имеется рубрика «А.С. Пушкин и финны». Здесь помещена небольшая статья исследователя Эрюша Вежая «Сказки какого народа слушал юный поэт?». Ссылаясь на книгу Юрия Дружникова «Русские мифы», изданную Пушкинским фондом, автор находит для себя разгадку финского следа в сказах Пушкина и считает, что по своему происхождению няня поэта была ижоркой. Кроме того, он без ссылки на каки-либо документальные источники «уточняет» место рождения Арины Родионовны и указывает, что она родилась 10 апреля 1758 года не в селе Воскресенское (Суйда), а в деревне Лампово, расположенной по его мнению в полукилометре от Суйды. О том, что Лампово – деревня старообрядческая, а уж никак не ижорская, Эрюш Вежай тоже не знал. В той же статье сообщается, что до своего замужества Арина Родионовна жила в деревне Лампово, а затем переехала к мужу в деревню Кобрино. Этот бред успели перепечатать и некоторые краеведческие издания, в том числе путеводители по Гатчинскому району.

Непонятно, как появляются подобные строки, если документально известно место рождения Арины Родионовны, ее национальность, вероисповедание… В Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга сохранилась Метрическая книга Суйдинской церкви Воскресения Христова за 1758 год с записью о рождении няни А.С. Пушкина.

Финно-угорские следы в пушкинских сказках следует искать не в национальности Арины Родионовны. Авторам подобных споров достаточно было побывать на Гатчинской земле и подробнее познакомиться с её историей. На протяжении веков здесь сталкивались и мирно уживались культуры и вероисповедания разных народностей: водской и ижорской, старой новгородской и шведской, а затем и великорусской. На этой земле и родилась талантливая сказительница Арина Родионовна – будущая няня великого поэта. Этнографические черты её родных мест, легенды и были благословенного Суйдинского края чудесным образом отразились благодаря её народному творчеству в бессмертных произведениях А.С. Пушкина.

 

Андрей Бурлаков