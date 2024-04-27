По «Радуге талантов» - вместе с Пушкиным!

В этом году фестиваль был посвящен 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, тема соответствующая - «Мир сказок Пушкина».

История детского фестиваля «Радуга талантов» началась в 1997 году. Его миссия — раскрыть таланты наших малышей с помощью взрослых. Взрослые знают: все дети талантливы по-своему, а значит, каждый ребенок — маленькая и яркая звездочка, которой нужно помочь светить.

«Радугой талантов» гордятся в Гатчине и районе по праву. Уровень подготовки детских коллективов дошкольных учреждений, принимающих в нем участие, традиционно очень высок. Важно, что фестиваль дает возможность детям, впервые вышедшим на сцену, почувствовать вкус творчества и причастность к большому, серьезному событию. Каждый гала-концерт, завершающий фестиваль, становится плодом совместного труда десятков педагогов и нескольких сотен дошколят.

Фестиваль проходит в Гатчине каждый год, и раз за разом к его постоянным участникам присоединяются новые. В этом году в фестивале «Радуга талантов» приняли участие 783 ребенка из 48 дошкольных образовательных учреждений Гатчинского района.

«Радуга талантов» проходила в два этапа: дистанционный (по пяти направлениям) и очный (в форме гала-концерта). Гала-концерт фестиваля состоялся в большом и светлом актовом зале Гатчинской школы №12. Гостями этого финального события стали более 160 детей из 19 образовательных дошкольных учреждений.

Конечно, маленькие участники фестиваля волновались: возраст такой, да и впечатлений много от происходящего в зале. Взрослые – педагоги, мамы и папы, бабушки и дедушки – выглядели гораздо серьезнее, держа наготове телефоны с видеокамерами, чтобы запечатлеть выступления своих малышей.

Участников и зрителей гала-концерта приветствовали организаторы фестиваля — представители комитета образования Гатчинского района, муниципальной методической службы, общественной палаты, депутаты городского совета.

Гала-концерт открылся гимном фестиваля «Радуга талантов» - «Песней о дружбе», которую исполнили творческий коллектив детского сада №13 и семейный дуэт Динара и Руфата Байтемировых. Ведущими концерта стали два сказочных персонажа — Кот Учёный и Баба Яга, роли которых неподражаемо исполнили гатчинские артисты Павел Явдосюк и Жанна Корнеева. Эти пушкинские герои провели юных участников фестиваля по всем его номинациям, демонстрируя результаты их творческих трудов и награждая победителей конкурса.

Традиционно на сцене были представлены самые яркие танцевальные и вокальные композиции, отобранные профессиональными членами жюри специально для гала-концерта. Участники фестиваля выступали в красивых костюмах со «сказочным» характером. На сцену один за другим выходили Царевна Лебедь, Шамаханская царица, Золотая Рыбка, русалки, яркие звезды, «что блещут в синем небе», царевич Елисей и многие другие любимые герои пушкинских сказок.

По итогам работы конкурсной комиссии были определены победители и лауреаты фестиваля.

Победителями в номинации «Юный художник» стали Елизавета Нечаева (детский сад № 2) и Полина Кучко (детский сад № 51).

Лучшим в номинации «Юный мультипликатор» стал творческий коллектив воспитанников детского сад № 23 (мультфильм «Как зарождалось солнце русской поэзии»).

В номинации «Юный актер» победу праздновал детский сад № 12 («Сказка о попе и о работнике Балде»), Белогорская начальная школа - детский сад» (отрывок из «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях», детский сад №1 («Сказка о царе Салтане»).

Победителем в номинации «Юный вокалист» стал творческий номер «Спор Маши и Вити», который подготовил коллектив детского сада № 41.

В номинации «Хореографическое творчество» лучшим был признан танец «Сказочный калейдоскоп» детского сада №52.

Все участники фестиваля награждены грамотами и дипломами по всем пяти номинациям, дети получили памятные подарки. И, разумеется, в этот день прозвучали слова благодарности в адрес всех, кто подготовил этот замечательный праздник, уча малышей красоте, добру и творчеству.

Юлия Лысанюк