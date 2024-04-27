В ДТП пострадали несовершеннолетние нарушители
Полицией проводится проверка по факту ДТП с участием несовершеннолетних самокатчиков в Гатчине.
Рубрики: Происшествия
26 апреля 2024 года в 14:40 у дома 11 на улице Володарского в Гатчине 29-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», совершил наезд на двух 10-летних школьников, которые двигались по проезжей части дороги на электросамокате вдвоем.
В результате ДТП оба несовершеннолетних были госпитализированы с травмами легкой степени.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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