Финалисты «Студенческой весны»

В киноконцертном зале «Победа» состоялся настоящий студенческий праздник, на котором были представлены концертные номера, вручались награды, звучали поздравления и аплодисменты. В этот день в зале собрались представители разных образовательных учреждений Ленинградской области – вузов, техникумов, колледжей и даже школ.

Участников фестиваля приветствовал заместитель главы администрации Гатчинского района Павел Иванов, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Ленинградской области Михаил Соколов, председатель Ленинградской областной организации Российского союза молодёжи Алексей Мордвинов.

Алексей Мордвинов пожелал, чтобы каждый год, а может быть, и чаще, разные площадки Ленинградской области наполнялись студенческим творчеством: «Мы делаем для этого все возможное. В этом году мы провели зональные этапы в каждом районе, и сегодня здесь те, кто прошел в финал, выступил и ждет результатов. В финале каждый творческий студент области имеет шанс выйти на сцену «Студвесны», показать себя и стать победителем».

На фестивале «Российская студенческая весна» студенты Ленинградской области демонстрировали свое мастерство в самых разных областях искусства – в пении, танце, в театральном и цирковом жанре. Для гала-концерта организаторы собрали самые яркие и запоминающиеся номера, коллективные и сольные выступления. И на протяжении всего концерта на сцене проходило награждение победителей в разных номинациях. Представители среднего профессионального и высшего образования номинировались отдельно. Кроме того, награждались таланты «Школьной весны», проявившиеся в разных сферах – от музыки и танцев до эссе и видеоблогов.

В завершение праздника огласили составы делегаций, которые отправятся на Всероссийскую «Студенческую весну». Для представителей вузов она пройдет в мае в Саратове, для среднего профессионального образования – в июне в Ставрополе.

В числе тех, кто будет представлять Ленинградскую область на всероссийском этапе фестиваля, есть гатчинские студенты. От ГИЭФПТ это Елизавета Елисеева и Анастасия Архиреева (вокал), Виктор Пенкин (театральное направление) и Кристина Гиниятчина (танец), а также танцевальный коллектив CHIKS CHOREOGRAPHY в составе Айнура Имамова, Ярослава Чимиричкина, Анастасии Жилиной, Лилии де Йонг и Анны Приданниковой. От Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского на Всероссийский этап «Студенческой весны» отправятся вокалистка Анастасия Тюшкина и Виктория Киселева, представляющая театральное направление.

Андрей Соколов