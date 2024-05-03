Мечты «золотой» семьи Орловых

После свадебной церемонии с торжественными речами, цветами, поцелуями и автографами в книге почетных юбиляров Вадима Ефимовича и Наталию Вадимовну осыпали подарками. С золотой свадьбой пару поздравила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, сотрудники Гатчинского ЗАГС, родные и близкие.

Вадим Ефимович и Наталия Вадимовна познакомились в городе Пушкине на танцах в Ленинградском высшем военно-морском инженерном училище. Вадим тогда был курсантом третьего курса этого училища, а Наталия работала техником в научно-исследовательском институте и училась на вечернем отделении в Ленинградском электротехническом институте связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Пятьдесят лет назад, 11 мая 1974 года, Вадим и Наталия зарегистрировали свой брак в отделе ЗАГС исполкома Пушкинского райсовета депутатов трудящихся города Ленинграда.

Вадим Ефимович - капитан второго ранга в отставке, морской пограничник. Служил на Курильских островах и Камчатке. Сейчас Вадим Ефимович и Наталия Вадимовна на заслуженном отдыхе.

Залогом счастливой семейной жизни юбиляры считают любовь, терпение, доверие и снисходительность к недостаткам друг друга.

Они воспитали достойных детей: дочь – Наталью и сына – Кирилла, которые подарили им прекрасных внуков - Марию, Таисию, Ладу и Илью.

За 50 лет совместной жизни в семье сложились прекрасные традиции. По праздникам Вадим Ефимович выпекает безе, в особый день Светлого Христова Воскресения печет для внуков куличи, а Наталия Вадимовна готовит пасху. И все по семейным рецептам.

У пары есть любимые увлечения: у Вадима Ефимовича – техника и парусный спорт, у Наталии Вадимовна - история и чтение. Оба любят дачные посиделки, путешествия и экскурсии по России.