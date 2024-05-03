«Живое слово» прозвучало в Рейзино

Ежегодный фестиваль чтецов помогает развитию творческих способностей детей и взрослых в области художественного слова, повышает интерес участников к художественной литературе и помогает раскрыться через публичные выступления. Это яркое мероприятие объединяет талантливых людей, а зрителям позволяет проникнуться каждым исполненным произведением.

В этом году в фестивале приняло участие 65 чтецов, среди которых жюри очень не просто было выбрать победителей, так как с каждым годом растет мастерство исполнителей, больше внимания стало уделяется выбору репертуара и кропотливой работе чтеца над произведением.

Профессиональное жюри уже двенадцать лет возглавляет Светлана Николаевна Белощенко (преподаватель сценической речи и актерского мастерства, методист, руководитель городского учебно- методического объединения по направленности «Художественное слово» СПб ГДТЮ). В этом году к ней присоединились Мария Александровна Евдокимова (преподаватель Ленинградского областного колледжа культуры и искусства) и Александра Валерьевна Артёмова (детский автор, лауреат Всероссийских и Международных литературных конкурсов). Они и определили победителей в номинациях: «Художественное слово», «Семейный ансамбль», «Литературно-музыкальная композиция».

Гран-при конкурса завоевал Владимир Кошелев («Школа третьего возраста», г. Гатчина руководитель Ю.И. Давыдкин)

Лауреатами 1 степени стали:

Всеволод Васильев (Пудостьская школа руководитель Н.В. Писарева),

семейный ансамбль - Любовь Белякова с внучками Миланой Тетериной и Варварой Островской (п. Терволово),

Иван Лобанов (студия «Пауза», Рейзинский СК, руководитель Е.Ю. Сафронова),

Владимир Лидер (студия «Художественное слово» г. Санкт-Петербург руководитель Н.Г. Скрыдлова),

Людмила Ранцева (п. Пудость),

Татьяна Демшева (студия «Театр поколений», г. Гатчина руководитель Ю.И. Давыдкин).

Лауреаты 2 степени:

Театральная студия «Эксклюзив» (РЦДТ п. Елизаветино руководитель М.А. Хейстонен),

Александра Малышкина (театральный кружок «Калейдоскоп» п. Вырица руководитель И.В. Игнатьева),

семейный ансамбль - Иван Сафронов и Артём Михнович (студия «Пауза» Рейзинский СК руководитель Е.Ю. Сафронова),

Ева Багдасарян (театральная студия «Вдохновение» п.Верево руководитель С.С. Богмут),

Елизавета Васичкова (школа актерского мастерства «Контакт» Гатчинский ДК руководитель О.А. Новикова),

Светлана Кизрякова (театральная студия «Винтаж» п. Войсковицы руководитель О.А. Новикова).

Лауреаты 3 степени:

Аня Лапина (детский сад п. Пудость руководители О.С. Оленева, А.А. Соловьева),

семья Кургановых: мама Екатерина и дочь Валентина,

семья Пацюркевич: Элеонора и Александр (образцовый самодеятельный театральный коллектив «Балаганчик» п.Сиверский руководитель Л.И. Черкасова),

Кирилл Светлый (студия «Художественное слово» г. Санкт-Петербург руководитель Н.Г. Скрыдлова),

Макар Харламов (театральная студия «Конфетти» п. Вырица руководитель Ю.С. Чистякова),

Татьяна Спиридонова (Ламповский СДК).

Дипломанты 1 степени:

Малышкин Евгений (театральный кружок «Калейдоскоп» п. Вырица руководитель И.В. Игнатьева),

Никандрова Софья, Михалёв Кирилл (детский сад п. Пудость руководители О.С. Оленева, А.А. Соловьева),

Нагорнюк Дарья (детский сад п. Терволово руководитель Ю.В.Мазур),

Осипов Никита, семья Смолиных сестра Арина и брат Ярослав, Сафронов Иван, Юрченко Елизавета, Осипов Арсений, Колье Светлана (студия «Пауза» Рейзинский СК руководитель Е.Ю. Сафронова),

Семёнова Нина, Пахомов Михаил, Пахомов Глеб, Пивень Вячеслав, Чекоданова Мария (театральная студия «Конфетти» п. Вырица руководитель Ю.С. Чистякова),

Маслова Дарья, Тонких Андрей, Рыжова Юлия (Пудостьская СОШ руководитель Н.В. Писарева),

Шокун Арина (кружок «Родное слово» Ламповская СБ руководитель Е.Л. Лукашевич),

Авдеевич Варвара (театральная студия «Вдохновение» п. Верево руководитель С.С. Богмут),

Ниипполайнен Алёна (театральная студия «Эксклюзив» РЦДТ п. Елизаветино руководитель М.А. Хейстонен),

Большакова Екатерина (образцовый самодеятельный театральный коллектив «Балаганчик» п. Сиверский руководитель Л.И. Черкасова),

Климкина Милана, Новикова Анастасия, Мишинов Михаил, Макаров Сергей, Фролов Никита (школа актерского мастерства «Контакт» Гатчинский ДК руководитель О.А. Новикова),

Нестерова Татьяна (Пудостьский КДЦ),

Ведерников Ярослав, Новикова Лилия (Ламповский СДК),

Тарлецкая Татьяна, Кузьмина Бирута, Пидоричева Наталья (театральная студия «Винтаж» п. Войсковицы руководитель О.А. Новикова),

Белякова Любовь (Терволовский СДК).

Лауреаты фестиваля награждены памятными кубками, медалями, дипломами. Дипломанты награждены медалями и дипломами. Все остальные участники дипломами за участие.

На награждении руководителям и помощникам были вручены благодарности комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района и благодарственные письма от организаторов фестиваля.

От души поздравляем победителей! Благодарим всех за участие, а дорогих руководителей за подготовку конкурсантов. Отдельная благодарность помощникам фестиваля, учредителям и организаторам. Большое спасибо Ольге Сергеевне Костюковой за прекрасный мастер-класс по каллиграфии «Традиции письменности».

Успехов всем и до новых встреч!

Елизавета Сафронова, заведующая Рейзинским сельским клубом

Фотографии Валерия Захарова, п. Пудость