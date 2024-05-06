Диалог с властью
Ответы на вопросы, поступившие Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей Ленинградской области в ходе прямой телефонной линии.
Рубрики: Власть
Просим решить вопросы с организацией горячего водоснабжения, очистными сооружениями и ремонтом подъезда и кровли в доме № 15 по ул. Красницкой поселка Дружная Горка Гатчинского района.
Отвечает администрация Гатчинского района Ленинградской области.
По информации АО «Коммунальные системы Гатчинского района», горячее водоснабжение в многоквартирном доме восстановлено. Строительство локальных очистных сооружений в соответствии с концессионным соглашением запланировано на 2024 год. Ремонт водонапорной башни будет выполнен во втором квартале 2024 года.
По информации МУП ЖКХ «Сиверский», замена входных дверей будет выполнена в апреле, локальный ремонт кровли – до 1 мая, косметический ремонт подъездов запланирован в третьем квартале 2024 года.
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