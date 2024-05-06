Дорогами памяти и мужества

Автопробег стартовал на площади у стелы «Гатчина – город воинской славы». Перед поездкой ребят напутствовали заместитель главы администрации Гатчинского района Павел Иванов и почетный гражданин города Гатчины, депутат города Юрий Назаров. Они напомнили ребятам, что вся военная история Гатчины отражает стойкость и самоотверженность нашего народа, народа-победителя. Молодое поколение должно гордиться историей своей огромной страны и малой родины.

Дорогами памяти отправилось четыре автобуса школьников – это ученики гатчинских школ №1, №4, №7, №8, №11, гимназии «Апекс», а также военнослужащие, специалисты Гатчинского дворца молодежи, журналисты. В этом году автопробег проходил по маршруту: Гатчина – мемориальный комплекс «Журавль» в деревне Мины – братское захоронение в поселке Сиверский – д. Зайцево, мемориальный комплекс мирным жителям Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Молодежь объехала практически весь район.

На протяжении всего маршрута ведущими торжественно-траурных церемоний у мемориалов были активисты Гатчинского дворца молодежи. На каждой остановке участникам акции рассказывали об истории этих мест, где и как шли бои, называли имена героев, ковавших победу, читали стихи. В долгом пути их сопровождали песни военных лет и лучшие современные песни «о Родине, о подвигах, о славе», а также интересный экскурс в историю.

- Наш класс регулярно участвует в патриотических мероприятиях. О Великой Отечественной войне, мне кажется, я знаю немало. В нашей семье тоже есть участники войны. Я знаю, что у нас воевал прадедушка, информация о нем есть в семейном архиве, но она хранится у родственников в другом городе. Этот маршрут автопробега для меня новый, поездка очень познавательная, - рассказал ученик 8-2 кадетского класса Гатчинской школы №11 Георгий Задворный.

Участники автопробега на каждом мемориале почтили память героев минутой молчания и возложили цветы.

Татьяна Можаева