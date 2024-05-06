Охрана труда – глазами детей

В этом году конкурс рисунков по охране труда проводился в регионе уже в третий раз, и если в 2023-м на него было 300 работ, то в этом году приняли участие 500 детей и подростков со всей Ленинградской области. В конкурсе – две номинации: «Лучшая художественная работа» для детей в возрасте от 6 до 11 лет, которая выполняется на бумаге в любом художественном стиле, и «Лучшая графическая работа» для ребят от 11 до 15 лет – рисунок выполняется в цифровом формате в одной из компьютерных программ.

Детям предлагалось рисовать на разные темы. Например, «труд с применением спецодежды», «угроза жизни и здоровью из-за несоблюдения требований охраны труда», «призывы работать безопасно», «охрана труда в будущем».

Награждение призеров и победителей конкурса среди гатчинских школьников проводила председатель областного комитета по труду и занятости населения Алла Астратова. В торжественной обстановке в администрации Гатчинского района ребятам были вручены почетные грамоты и подарки от работодателей Ленобласти. Поздравляя всех с победой, Алла Юрьевна выразила благодарность юным участникам конкурса, а также их родителям и гатчинской администрации – за активное участие и поддержку:

- Спасибо ребятам, которые проявили интерес и подготовили рисунки. Благодаря участию в этом конкурсе они узнали, что такое охрана труда, и насколько это важно, потому что при соблюдении условий безопасности работник предприятия будет жив и здоров. Мы стараемся доводить эту информацию до детей уже сейчас, потому что они – наши будущие рабочие кадры, и нужно их заранее обезопасить.

Лучшие работы рисунки будут выставлены в правительстве Ленинградской области. Как заметила Алла Астратова, такая экспозиция всегда вызывает большой интерес. Всех участников «Охраны труда в красках» ждут на конкурсе в следующем году.

Андрей Соколов