«Абилимпикс» покорился сиверским ребятам

В этом году движению «Абилимпикс» в России исполняется десять лет, проект является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». За эти годы чемпионатное движение в регионе приобрело масштабность: юные профи Ленобласти из года в год демонстрируют отличные результаты и успешно выступают в финале Национального чемпионата в Москве.

IX региональный этап чемпионата «Абилимпикс» стартовал в поселке Мичуринское 22 апреля. В этом году в Ленинградской области в чемпионате приняли участие более 370 конкурсантов в 49 компетенциях. Было проведено 70 соревнований в трех категориях: «Школьники», «Студенты», «Специалисты». Состязания прошли на 17 площадках региона, основной из которых с 2017 года является Мичуринский многопрофильный техникум.

В рамках чемпионата также состоялись мастер-классы, семинары, ярмарка вакансий, тренинги по личностному росту, развитию предпринимательских навыков и самозанятости. В этом году впервые был проведен фестиваль «Знакомство с профессией» и «Фестиваль возможностей».

«Абилимпикс» – это уникальные конкурсы профессионального мастерства и главная их задача – трудоустройство, профориентация и социализация людей с инвалидностью. В Ленинградской области заключены договора с 15 крупными предприятиями и более полусотни соглашений с представителями малого и среднего бизнеса. В том числе подписаны отложенные трудовые договора для выпускников из числа участников «Абилимпикса».

Гатчинский район на чемпионате традиционно представляли воспитанники Сиверской школы-интерната. 19 ребят выступали в категории «Школьники», и 14 из них завоевали призовые места, причем многие из этих участников не только из года в год становятся призерами и победителями «Абилимпикса», но и улучшают свои результаты, поднимаясь все выше по ступенькам пьедестала почета.

Ученицы наставника Валентины Викторовой – 10-классницы Сиверской школы-интерната –– завоевали победу в двух компетенциях. Жанна Дружинина, как и в прошлом году, заняла первое место в компетенции «Швея». В компетенции «Портной» третий год подряд победила Светлана Прокофьева. Второе место среди портных заняла Милана Комова.

В компетенции «Гончарное дело» три призовых места достались воспитанникам Анны Гайдамович: победителем стал Максим Григорьев, «серебро» получила Диана Ульянова, «бронзу» - Наталья Григорьева.

Соревнования в компетенции «Столярное дело» традиционно проводились в Сиверской, и два первых места получили ученики Станислава Тырсы: победу одержал Владислав Калинин (в прошлом году – серебряный призер), вторым стал Максим Логинов.

Отличились сиверские ребята и в компетенции «Лозоплетение»: воспитанники наставника Ксении Николаевой заняли весь пьедестал почета: первое место – Дмитрий Болдырев, второе место – Алиса Баранова (в прошлом году у Алисы было третье место в этой компетенции), бронзовым призером стала Диана Карпухина.

Конкурс на самую качественную уборку проходил в Мультицентре социальной и трудовой интеграции, и наши ребята продемонстрировали отличные навыки владения уборочной бытовой техникой и чистящими средствами. В компетенции «Клининг» сиверские школьники под руководством наставника Натальи Шеменовой завоевали первое и третье места: победу одержал Сева Смирнов, «бронзу» получил Артем Тихомиров.

Вязальщицы соревновались на базе Мичуринского техникума, и второе место в компетенции «Вязание на спицах» заняла воспитанница Арины Федосеевой – Юлия Хамалайнен. Юля совершенствует свое мастерство, поднявшись на две ступени по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что по итогам прошлогоднего регионального чемпионата «Абилимпикс» Сиверская школа-интернат вошла в число лидеров по количеству призеров в Ленинградской области – наряду с Мультицентром социальной и трудовой интеграции и Мичуринским многопрофильным техникумом. В финале Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Москве в октябре прошлого года сиверские школьники стали победителями в компетенции «Лозоплетение» и заняли второе место среди юных швей и третье - в компетенции «Портной». Преподаватель Сиверской школы-интерната Валентина Викторова выступила главным экспертом судейства в компетенции «Швея» в Москве.

И в этом году победители регионального этапа конкурса смогут принять участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве в октябре. Сиверские ребята вновь будут представлять Ленинградскую область на всероссийском уровне.

Екатерина Дзюба

Фото организаторов