Гатчина: дайджест культурных событий с 8 по 16 мая

Театры

Театр-студия «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21) покажет следующие постановки для взрослых и детей.

10 мая в 12.00 «Девочка с длинными косичками», детский спектакль (0+)

10 мая 18.00 – «Я стою у ресторана» (16+)

11 мая 12.00 – «Про Стёпку, Муху, Пурша и Наташу Румянову», детский спектакль (0+)

11 мая 18.00 – «Не всё коту масленица» (16+)

12 мая 17.00 – «Старший сын» (16+)

В Центре творчества юных (Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29) 12 мая 12.00 покажут детский спектакль Гатчинского ТЮЗа «Кот в сапогах» (0+)

Музыка и поэзия

9 мая 15.00–17.00 откроется танцевальная площадка «Тот цветущий и поющий яркий май...»: праздничный концерт с участием творческих коллективов г. Гатчина, посвящённый Дню Великой Победы около ДК (6+)

Центр творчества юных приглашает 11 мая в 16.00 на творческий вечер Арт-кафе «Компромисс» — «Победный май, цветущий май». Вход свободный (12+).

А 15 мая в 15.00 – литературно-музыкальная композиция «О чем плачут киты» салона «К.Л.Ю.В.». Цена билета 200 рублей (16+)

Мемориальный дом-музей Исаака Шварца (п. Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78) приглашает 11 мая в 15.30 на концерт «Мелодии белой ночи» государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица». В программе примут участие известные петербургские мастера искусств: актриса театра и кино Светлана Смирнова-Марцинкевич и лауреат Международного конкурса Андрей Быковский. Вход свободный (6+)

14 мая в 15.00 в доме-музее Исаака Шварца пройдет концерт вокальной музыки «Белый парус разлуки…». Прозвучат песни и романсы Исаака Шварца и Булата Окуджавы. Участники: лауреаты Международных конкурсов Вероника Герасимова (вокал), Максим Вирок-Столетов (фортепиано). Цена билета 150 рублей (6+)

Выставки

В музее города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) открыты следующие экспозиции:

9 мая 12.00–14.00 - передвижная выставка «Их именами названы...» в Поэтическом сквере (пр. 25 Октября, между домами 16 и 18). Выставка будет сопровождаться стихами и музыкой (6+)

11 мая 15.00 - лекция в рамках выставки «Дивный сад». Лектор – Людмила Ковалёва. Стоимость – по входному билету в музей (6+)

Выставка «Лестницы…». Совместный проект с заводом «Новая высота» (0+)

Выставка «Мгновения из жизни нашего города» учащихся центра творческого развития «Созвездие» (0+)

Выставки предметов декоративно-прикладного искусства из собрания Людмилы Евгеньевны Ковалевой «Дивный сад» (0+)

Высокоключевая сельская библиотека (п. Высокоключевой, пр. Большой, 35а, т. 5-87-21) приглашает на выставку творческих работ Зинаиды Котенко в техниках лоскутное шитьё, художественная стёжка и джутовая филигрань «Живу, творю, мечтаю» (6+)

Библиотеки

В Центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна (ул. Володарского, 17, т. 3-76-13) 11 мая в 15.00 откроется выставка художников «Рожденные в мае» Т. Васильевой и А. Сальмановича. Встреча с художниками (6+)

С 13 мая - «Гатчинские династии: Ольдерогге». Выставка краеведческих материалов (6+)

«Дойдем до Берлина. Героическое в искусстве». Книжно-иллюстративная выставка (12+)

«Художники Ленинградской области». Выставка музея-усадьбы П. Щербова (6+)

«Благородные девицы»: воспитанницы Смольного института. Книжно-иллюстративная выставка к 260-летию Смольного института благородных девиц (12+)

В Детской библиотеке (ул. Хохлова, 16, т. 320-23) пройдут выставки:

«Подвиг великий и вечный» - выставка рисунков изостудии Гатчинской школы №9 (6+)

«Посмотри по сторонам - буквы здесь и буквы там»: выставка работ учеников Детской художественной школы (0+)

«Война глазами российских писателей»: обзор книг о подвиге и войне (по заявкам школ) (6+)

Библиотека-филиал №1 (ул. 120-й Гатчинской дивизии, 1, тел. 276-88) приглашает посетить выставки:

«Радость Победы». Выставка фотографий (12+)

«Люби русский язык». Книжная выставка (12+)

В библиотеке-филиале №2 «Чудо» (ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13) открыты выставки:

«Славянский мир: общество и многообразие». Книжная выставка к Дню славянской письменности и культуры (6+)

С 13 мая - «Мир семьи = миру любви». Книжная выставка к Международному дню семьи (6+)

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, 15а, т. 71-610) приглашает на выставки:

«Незеркальные отражения». Выставка живописи Галины Кузнецовой (пастель, акварель) (6+)

«Предмет в истории, история в предмете…». Выставка предметов из личной коллекции Людмилы Ковалевой (0+)

С 9 мая - «Да будет память близких с нами». Наш Бессмертный полк. Выставка материалов домашних архивов сотрудников МЦРБ им. А.С. Пушкина (6+)

С 11 мая - «Сальвадор Дали. Магическое искусство». Выставка-вернисаж к 120-летию со дня рождения (16+)

С 13 мая - «И в каждой улице история сама…»: проспект Павла I. Диалоги у книжно-иллюстративной выставки (16+)

С 15 мая - «Романовы: история одной семьи». Книжно–иллюстративная выставка к Международному Дню семьи (16+)

14 мая 11.00, 15 мая 11.00 и 12.20 пройдет праздничная семейная программа к Международному Дню семьи «Семья — маленькая Вселенная» (0+)

Лекции и встречи

В Центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна 13 мая в 18.00 пройдет встреча с активистами экодвижения «РазДельный Сбор. Гатчина» (12+)

17 мая 17.20 состоится лекция «Прогулка по Егерской слободе». Встреча с исследователем и специалистом по сохранению культурного наследия Гатчины Тамарой Турапиной (12+)

Кино

Киноконцертный зал «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2.15-16) приглашает на благотворительный сеанс к Дню Победы:

9 мая 14.00 - фильм «Сокровища партизанского леса» (12+)

Благотворительный сеанс для людей старшего поколения:

13 мая 9.30 - фильм «Отставной козы барабанщик», СССР, драма/комедия (0+)

14 мая 16.00 - танцевально-развлекательная программа для людей старшего поколения «Давайте потанцуем» (18+)

Также в прокате кинофильмы:

«Сто лет тому вперед» Россия, фантастика/приключения/семейный (6+)

«Суворовец 1944» Россия, детский/приключения/военный (6+)

«Блиндаж» Россия, военный/фантастика (16+)

«Всемирный потоп» Великобритания, фильм-катастрофа (18+)

«Шпион на всю голову» США, шпионская экшн-комедия (18+)