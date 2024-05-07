ОДК-Сервис предлагает выпускникам школ целевое обучение востребованным профессиям

Профориентационная встреча с выпускниками трех девятых классов прошла в Пригородной школе. Старшеклассники узнали о целевом обучении от ОДК-Сервис после 9 класса в Государственном институте экономики, финансов, права и технологий по направлению «Технология машиностроения».

После 11 класса предприятие предлагает целевое обучение в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» им. Устинова и Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. Сейчас от ОДК-Сервис в этих университетах по специальностям «Двигатели летательных аппаратов» и «Энергетическое машиностроение» обучаются 16 студентов.

Под руководством опытных мастеров они проходят производственную практику на предприятии. Тем, кто успешно осваивает программу, предприятие выплачивает дополнительную стипендию. По окончании обучения целевики гарантированно трудоустраиваются в ОДК-Сервис.

«Уровень заработной платы в ОДК-Сервис выше рыночного, действует расширенный пакет социальных гарантий: ДМС, доставка к месту работы и обратно из Гатчины, Гатчинского района и Санкт-Петербурга, льготное питание, материальная помощь, корпоративные подарки, спорт и досуг. Кроме того, на гатчинском авиаремонтном предприятии работает учебный центр, что позволяет целевикам и новым сотрудникам максимально эффективно получать знания и умения, необходимые для профессионального роста. Широкие возможности карьерного роста позволяют выстроить путь от рабочих специальностей до управленческих», - отметила ведущий специалист по учебно-методической работе группы обучения ОДК-Сервис Марина Маврина.

Сегодня в ОДК-Сервис работает более трех тысяч человек. Одни из самых высокооплачиваемых профессий - токари, шлифовщики, фрезеровщики, инженеры-технологи и слесари механосборочных работ. Молодых специалистов на предприятии всегда поддерживают наставники - опытные сотрудники, которые передают им свои знания и навыки.

Выпускник Пригородной школы, начальник производства цеха №4 Иван Степанов рассказал, что впервые пришел на предприятие студентом Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

«Я проходил практику в техническом бюро цеха ремонта агрегатов топливной аппаратуры и электроавтоматики двигателей. С помощью наставников – настоящих профессионалов своего дела – разбирался в тонкостях аэродинамики и электротехники. После окончания университета устроился на завод контролером сборочно-монтажных и ремонтных работ в цехе №4 ремонта агрегатов. Потом стал инженером-технологом по электроавтоматике двигателей, а через три года мне предложили должность заместителя начальника цеха», - рассказал Иван Степанов.

ОДК-Сервис продолжит профориентационную работу. Сотрудники предприятия проведут подобные встречи еще в нескольких школах Гатчины и Гатчинского района.

ОДК-Сервис более 80 лет выполняет ремонт и сервисное обслуживание двигателей самолетов и вертолетов военной и гражданской авиации. Сегодня предприятие осваивает и ремонт «наземных» энергетических станций. Установки, прошедшие ремонт в ОДК-Сервис, уже работают в топливно-энергетическом комплексе и нефтегазовой промышленности, в том числе на крупном магистральном газопроводе Сила Сибири. Предприятие имеет филиалы в Краснодарском крае, Свердловской области и Челябинске.

Вера Кожевникова