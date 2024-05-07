Поколения вместе поют военные песни

В минувшую пятницу, 3 мая, собрались вместе представители старшего поколения и гатчинские школьники: 5-классники Гатчинской школы № 7 – кадетский класс МЧС и старшие товарищи вспомнили и спели песни о войне. Песни, которые без преувеличения стали символами эпохи, и над которыми оказалось не властно время. Это фронтовые песни времен Великой Отечественной и послевоенные песни – о жизни солдат и их близких, о потерях и лишениях на пути к Победе, о любви и мужестве, о героизме и славе. Эти песни поднимали боевой дух, утешали, вселяли надежду, заставляли плакать, смеяться и пускаться в пляс. И сегодня они звучат так же ярко, хотя поют их новые поколения, не знающие ужасов войны. Но благодаря таким песням мы помним подвиги предков и сделаем все, чтобы помнили те, кто придет после нас.

Праздник военной песни открыли младшие товарищи: юные кадеты в форме МЧС, нарядные и торжественные, исполнили знаменитый «Синий платочек» – как пролог к общему выступлению. Ведущие – председатель совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева и студент РГПУ им. Герцена Михаил Бушуев – приветствовали участников спевки и рассказали об условиях «концерта».

В программе было десять произведений, организаторы – Общественная палата и совет ветеранов Гатчинского района – распечатали для всех певцов тексты песен. Но чтобы узнать название каждой следующей песни, требовалось ответить на вопрос викторины «История 10 песен о Великой Отечественной войне», подготовленной членом Общественной палаты Гатчинского района Жанной Александровной Гриненко.

У старшего поколения викторина больших затруднений не вызвала, а вот пятиклассники несколько раз попали впросак, хотя проявили большую активность и старались ответить на все вопросы. Среди которых встречались, например, такие: была ли на самом деле землянка, с «брёвнами в три наката», которую заняли в ноябре 1941-го офицеры штаба 258-го стрелкового полка? и откуда взялись строки про четыре шага до смерти? В вопросах викторины встречались имена поэтов-песенников и композиторов, названия кинофильмов, исторические факты, фамилии исполнителей.

В итоге все десять песен были угаданы и исполнены вместе – старшим поколением и пятиклассниками. Аккомпанировал импровизированному хору баянист из Елизаветино – выпускник консерватории и инструктор по бодибилдингу и фитнесу Сергей Уланский. Взрослые и дети спели «Темную ночь», «Смуглянку», «Катюшу», «В лесу прифронтовом» и другие всеми любимые военные песни. «День Победы» исполняли стоя – от первого до последнего аккорда.

Как заметила советник директора по воспитанию Гатчинской школы № 7 Елена Буйлова, школа тесно сотрудничает с советом ветеранов Мариенбурга, а кадетские классы особенно активные, поэтому с готовностью откликнулись на предложение поучаствовать в таком мероприятии:

- Эти ребята не поют в хоре, у них нет специальной подготовки – мы не разучивали песни, но «Синий платочек» ребята знали, поэтому мы решили выступить в самом начале, – поделилась Елена Борисовна. – А другие военные песни просто были детям знакомы, и они с удовольствием их спели вместе со старшим поколением. В следующий раз мы подготовимся и с радостью снова примем участие в такой встрече.

Завершилось мероприятие на мажорной ноте – чаепитием с пирогами.

Екатерина Дзюба