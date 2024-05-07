«Буду делать всё необходимое, всё, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие, использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. При этом подчеркну: результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплочённости, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей.

Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину, знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом, и создали мировую державу, наше Отечество, добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня.

Мы уверенно смотрим вперёд, планируем своё будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие ещё более динамичным, ещё более мощным.

Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим!», — сказал в своей инаугурационной речи Владимир Путин.

«Наша страна под руководством Владимира Путина проходит один из сложнейших этапов не только отечественной, но и мировой истории. Россия стремительно меняет экономику, технологии, безопасность и сама инициирует глобальные перемены в мироустройстве.

Поэтому сегодняшняя церемония вступления в должность президента России Владимира Путина — особенная, знаковая.

За президентом — поддержка жителей огромной страны, которые связывают с его работой и с ним лично надежды на справедливое, последовательное и системное развитие государства, одоление врагов России», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который вместе с другими главами субъектов РФ присутствовал сегодня на церемонии вступления в должность президента России.





Фото: http://www.kremlin.ru/