Работники Гатчинской прокуратуры привели в порядок дот
Сегодня, в преддверии Дня Победы, сотрудники Гатчинской городской прокуратуры провели субботник у памятника «Долговременная огневая точка на рубеже обороны советских войск в 1941 г.», расположенного в Веревском поселении.
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Здесь увековечена память бойцов 267-270 отдельных пулеметно-артиллерийских батальонов, павших в боях за Отечество в августе-сентябре 1941 года.
Работники Гатчинской прокуратуры привели в порядок дот и прилегающую территорию, убрали осеннюю листву и сухие ветки. Прокуроры почтили память героев, отдавших свою жизнь за Родину, и возложили цветы.
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