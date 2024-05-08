В Гатчине прошли торжественно-траурные митинги

В непосредственной организации и проведении городских митингов приняли участие Гатчинский дворец молодежи и школа №7, чьи юные активисты провели торжественный церемониал и познавательный экскурс в историю.

В парке Сильвия у мемориала комсомольцам-подпольщикам отдать дань памяти собралось особенно много народа - ученики и учителя гатчинских школ №2, 4, 7, 11, гимназии «Апекс», дошкольники, волонтеры и активисты ветеранского движения.

- Накануне Дня Победы мы вспоминаем всех, кто пал жертвой трагических событий Великой Отечественной войны – воинов, мирных жителей, узников фашистских концлагерей. Сегодня, возлагая цветы к памятнику 25-ти героям, комсомольцам-подпольщикам, мы чествуем всех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины, кто сражался и погиб на гатчинской земле. Вечная им слава - и вечная память, - сказал, обращаясь к участникам митинга, заместитель главы администрации Гатчинского района Илья Носков.

Удачи, здоровья, благополучия, хорошей учебы и мирного неба пожелал юным гатчинцам депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских. Он призвал молодежь чтить подвиги своих предков и обязательно изучать историю.

- Если мы будем знать историю своей страны, своей семьи – никто не сможет ее переписать и исказить, - отметил Александр Русских.

О том, как важно знать, изучать и помнить уроки истории отметил в своем выступлении и ветеран воинской службы, член президиума совета ветеранов Гатчинского района Игорь Наумов. Он коротко и емко изложил политическую обстановку в мире в 1941 году, кто и зачем хотел истребить наш народ и хочет сейчас поставить всю страну на колени. Один из примеров, свидетельствующих о преступлениях фашистов в годы войны, - массовые захоронения военнопленных и мирных жителей в парке Сильвия, которые были обнаружены совсем недавно. Сейчас на этом месте установлен памятный знак. Сколько всего здесь покоится жертв фашистского режима – не известно. Поисковые работы продолжаются.

К митингу у памятника защитникам ленинградского неба на Корпиковском шоссе присоединились другие жители Гатчины. Здесь прозвучал рассказ о Герое Советского Союза, летчике-истребителе Алексее Сторожакове, погибшем недалеко от этого места, и обо всех летчиках, сражавшихся в небе над Гатчиной, которые лежат рядом с ним.

- Наша страна проживает непростое время, от всей души желаю ветеранам, их семьям, нашим сегодняшним защитникам мужества, добра, мира, благополучия и абсолютной веры в то, что правда на нашей стороне, победа будет за нами, - сказала заместитель главы администрации Гатчинского района Галина Никифорова.

Председатель совета ветеранов микрорайона Мариенбург Лариса Царькова, чей папа служил в авиации, поделилась дорогими ее сердцу воспоминаниями о встречах летчиков-фронтовиков. Также она акцентировала внимание на важности поисковой работы для сохранения исторической памяти.

- Мы многое сейчас знаем неравнодушным людям – таким, как следопыт Михаил Марков. В местных болотах он нашел самолет, поднял его и на своем подворье устроил музей под открытым небом. Там лежали пулеметы, двигатели, пропеллеры. Он не только сохранил это все и сделал всеобщим достоянием, но и провел большую исследовательскую работу, написав в разные организации множество писем с просьбой определить по номерам двигателей, кто и когда летал на этом самолете. За это ему большая благодарность. Не было бы поискового движения – не было бы памятника, родственники не узнали бы, где и как погибли их родные. Ребята, у вас есть возможность примкнуть к поисковому движению. Это почетное, благородное дело, - сказала, обращаясь к молодежи, Лариса Царькова.

В этот же день торжественно-траурные мероприятия прошли у памятника погибшим в фашистских концлагерях на 46-м километре Тосненской железнодорожной ветки и в других памятных местах Гатчинского района.

Каждый митинг завершался возложением венков, цветов и гирлянд славы.

Татьяна Можаева