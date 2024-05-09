Героям СВО — забота ленинградцев
Бойцов — участников специальной военной операции, которые проходят лечение в военном госпитале в Гатчине, сегодня поздравил с Днём Победы губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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Глава региона пожелал героям СВО скорейшего выздоровления, поблагодарил медсестер и врачей. Помощь госпиталю регион и Гатчинский район оказывают на системной основе.
«Вместе с фондом «Ленинградский рубеж» и администрацией взяли шефство над военным госпиталем в Гатчине. Уже отремонтировали кровлю, поставили генератор, дополнительные медицинские расходные материалы , а сегодня передали сладости к чаю от ленинградских предприятий.
Ребята в госпитале выздоравливают, говорят, что чувствуют себя почти по-домашнему от внимания и заботы медиков», — прокомментировал губернатор Ленинградской области.
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