На Аэродроме в Гатчине отключат холодную воду 14 мая
МУП «Водоканал» уведомляет об отключении холодной воды на Аэродроме в Гатчине.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с утечкой на сетях водопровода по адресу: г. Гатчина, мкр. Аэродром, ул. Новоселов д. 3А, 14.05.2024г. с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:
г. Гатчина, мкр. Аэродром, ул. Слепнева д. 2, 3, 8, 9, 12/7, 21, 23,
ул. Кр. Военлетов д. 2, 4, 4а, 6, 6 к. 1, ул. А. Зверевой д. 17.
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