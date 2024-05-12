Полиция задержала подозреваемого в поджоге в Гатчинском районе
У одного из домов Таицкого поселения Гатчинского района 7 мая был обнаружен полностью сгоревший автомобиль «ВАЗ 2115», принадлежащий 45-летней женщине.
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Полицейские сразу же установили, что причиной пожара стал поджог. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).
10 мая в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в причастности к этому преступлению задержан 44-летний неработающий житель поселка Высокоключевой.
По предварительным данным причиной поступка могла стать месть бывшей подруге.
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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