Финал фестиваля молодых избирателей Ленинградской области пройдет в Гатчине
В воскресенье, 19 мая, в Гатчинском городском Доме культуры пройдет финал 16-го фестиваля молодых избирателей Ленинградской области, в котором примут участие 9 команд из Бокситогорского, Приозерского, Всеволожского, Гатчинского и Тосненского районов.
Фестиваль традиционно посвящен избирательному процессу в нашей стране.
- В своих выступлениях команды должны рассказать о своем опыте участие в выборах Президента России, сформулировать пожелания к избирателям и лозунг-призыв для повышения электоральной активности молодежи. Кроме того, приветствуется, если в выступлениях будет уделено внимание предстоящим в сентябре масштабным выборам в органы местного самоуправления Ленинградской области, - поделились организаторы фестиваля.
Выступления команд состоятся в формате КВН и будут состоять из «Визитки», конкурса капитанов на тему «Россия – это ты и я!» и домашнего задания под девизом «Вместе мы сила – голосуем за Россию!».
Свое знание избирательного права и процесса, а также творчество и чувство юмора в финале фестиваля продемонстрируют следующие команды (победители двух полуфиналов):
- команда Молодежного совета при главе администрации Пудостьского сельского поселения Гатчинского района, капитан – Алиса Рогозина;
- команда Гатчинского Дворца молодежи «Темп», капитан – Евгения Мальцева;
- команда «ССП» из Сяськелевского сельского поселения Гатчинского района – капитан – Елизавета Сютина;
- команда «Новое поколение» из Войсковицкого сельского поселения Гатчинского района, капитан – Валерия Савеленко;
- команда старшеклассников Бокситогорской школы № 1 «Мы вместе», капитан – Софья Попова;
- команда студентов Мичуринского многопрофильного техникума «Мичуринцы» (Приозерский район), капитан – Екатерина Ротару;
- команда школьников из кадетского класса Бугровской школы Всеволожского района «По форме», капитан – Алексей Орлов;
- команда старшеклассников из Бокситогорской школы № 2 «Zаряд», капитан – Карина Смирнова;
- команда «Дядя Фёдор» из Федоровского городского поселения Тосненского района, капитан – Влада Золотарева.
Онлайн трансляция финала – в группе Леноблизбиркома ВКонтакте https://vk.com/miklenreg.