Финал фестиваля молодых избирателей Ленинградской области пройдет в Гатчине

Фестиваль традиционно посвящен избирательному процессу в нашей стране.

- В своих выступлениях команды должны рассказать о своем опыте участие в выборах Президента России, сформулировать пожелания к избирателям и лозунг-призыв для повышения электоральной активности молодежи. Кроме того, приветствуется, если в выступлениях будет уделено внимание предстоящим в сентябре масштабным выборам в органы местного самоуправления Ленинградской области, - поделились организаторы фестиваля.

Выступления команд состоятся в формате КВН и будут состоять из «Визитки», конкурса капитанов на тему «Россия – это ты и я!» и домашнего задания под девизом «Вместе мы сила – голосуем за Россию!».

Свое знание избирательного права и процесса, а также творчество и чувство юмора в финале фестиваля продемонстрируют следующие команды (победители двух полуфиналов):

- команда Молодежного совета при главе администрации Пудостьского сельского поселения Гатчинского района, капитан – Алиса Рогозина;

- команда Гатчинского Дворца молодежи «Темп», капитан – Евгения Мальцева;

- команда «ССП» из Сяськелевского сельского поселения Гатчинского района – капитан – Елизавета Сютина;

- команда «Новое поколение» из Войсковицкого сельского поселения Гатчинского района, капитан – Валерия Савеленко;

- команда старшеклассников Бокситогорской школы № 1 «Мы вместе», капитан – Софья Попова;

- команда студентов Мичуринского многопрофильного техникума «Мичуринцы» (Приозерский район), капитан – Екатерина Ротару;

- команда школьников из кадетского класса Бугровской школы Всеволожского района «По форме», капитан – Алексей Орлов;

- команда старшеклассников из Бокситогорской школы № 2 «Zаряд», капитан – Карина Смирнова;

- команда «Дядя Фёдор» из Федоровского городского поселения Тосненского района, капитан – Влада Золотарева.

Онлайн трансляция финала – в группе Леноблизбиркома ВКонтакте https://vk.com/miklenreg.