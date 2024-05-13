Награды героям

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе спецоперации, орденами Мужества посмертно награждены:

— Усенко Роман Андреевич;

— Блажев Юрий Николаевич;

— Александров Алексей Валерьевич;

— Закреничный Дмитрий Иванович;

— Степанов Антон Сергеевич;

— Быков Константин Сергеевич;

— Клюкин Станислав Петрович.

Награды родственникам погибших воинов вручил врио военного комиссара г. Гатчины и Гатчинского района Андрей Чичканов и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев.

- Мы вручаем эти награды, чтобы вы знали: ваши близкие не забыты, и их подвиги не остались незамеченными. Мы гордимся тем, что такие люди жили среди нас, и благодарны им за всё, что они сделали. В свою очередь, фонд «Защитники Отечества», наши социальные координаторы сделают всё, чтобы семьи героев ни в чём не нуждались, - обратился к собравшимся Сергей Галяев.