Сохраняем память о героях

Как рассказали в Комитете по культуре и туризму Гатчинского района, работы по изготовлению новой мемориальной доски, проведенные ООО «Балтийское Наследие», были закончены значительно раньше установленного срока (окончание работ планировалось на июль 2024 г.). Гатчинцы уже в День Победы смогли почтить память героя и возложить цветы к мемориальной доске.