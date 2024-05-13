Сохраняем память о героях
7 мая установлена новая мемориальная доска герою Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Георгию Васильевичу Кустову. Она заняла свое прежнее место на жилом доме № 23 по улице Кустова в Гатчине.
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Как рассказали в Комитете по культуре и туризму Гатчинского района, работы по изготовлению новой мемориальной доски, проведенные ООО «Балтийское Наследие», были закончены значительно раньше установленного срока (окончание работ планировалось на июль 2024 г.). Гатчинцы уже в День Победы смогли почтить память героя и возложить цветы к мемориальной доске.
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