Четыре медали гатчинских теннисистов

И вот, 11 мая на базе Центра подготовки спортивного резерва «Ника» Гатчинского района в поселке Сиверский собрались спортсмены пяти команд - Гатчинского, Всеволожского (из Сертолово и Мурино), Выборгского и Тосненского районов, чтобы определить сильнейших в одиночных и парных разрядах.

Гатчинские спортсмены заняли четыре призовых места, два из которых — первые.

Свой высокий класс игры подтвердила мастер спорта России, член сборной команды России, воспитанница ЦПСР «НИКА» Татьяна Чикунова. Она уверенно победила всех соперниц в одиночном женском разряде, а также в женском парном совместно с напарницей по команде Светланой Кондратьевой.

Ещё два призовых места у мужчин, где Сергей Пашкевич получил бронзовую медаль в мужском одиночном разряде и занял третье место в мужском парном разряде со своим напарником Сергеем Чичаевым.

Информация ЦПСР «Ника»