ОДК-Сервис провел встречу с ветеранами предприятия

С ветеранами предприятия, которые большую часть жизни посвятили авиаремонтному заводу в Гатчине, встретились сотрудники ОДК-Сервис и их дети. Гости поделились с молодёжью воспоминаниями об оккупации и послевоенных годах, рассказали о работе на предприятии.

«Мы всегда помним о людях, которые посвятили заводу всю свою жизнь. Для молодежи они остаются примером трудолюбия, ответственности, силы воли. Мы признательны им за мужество, оптимизм, и, конечно, за многолетний труд на нашем предприятии. Они внесли значимый вклад в будущее завода и нашей страны», - отметил председатель первичной профсоюзной организации Игорь Скороходов.

Ветеранам рассказали, что сейчас завод активно развивается. В прошлом году после реконструкции были введены в эксплуатацию два производственных участка, где установлено современное высокотехнологичное оборудование. Это позволило автоматизировать рабочие процессы.

Для почётных гостей дети сотрудников завода подготовили творческие номера и подарили ветеранам украшения из полимерной глины в виде георгиевской ленточки, которые сделали на мастер-классе.

Также накануне Дня Победы представители профсоюзной организации поздравили 15 ветеранов предприятия на дому и вручили им подарки.

Поздравление ветеранов предприятия с Днём Победы - это многолетняя традиция ОДК-Сервис. Ежегодно для них проводятся различные мероприятия и оказывается материальная поддержка.

Пресс-служба АО "ОДК-Сервис"