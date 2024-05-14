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В Гатчинском районе с 16 мая закончится отопительный сезон

Сегодня подписано постановление главы администрации Гатчинского муниципального района об окончании отопительного сезона 2023-2024 гг.

Рубрики:  ЖКХ

Согласно тексту постановления, всем теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Гатчинского муниципального района (кроме МО «Город Коммунар»), надлежит прекратить подачу тепловой энергии потребителям для нужд отопления с 00 часов 00 минут 16 мая 2024 года.