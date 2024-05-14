Вниманию пчеловодов!
АО «Гатчинское» доводит до сведения граждан, что в период с 17 по 20 мая 2024 г. на земельном участке 47:23:0000000:51 ВБЛИЗИ деревень Вопша, ст. Черницы, Никольское, Ротково, Тихковицы АО «Гатчинское» планирует применять следующие пестициды:
Рубрики: Сельское хозяйство
17 мая 2024 г. - Трейсер, КЭ 0,2л/га
17 мая 2024 г. - Бомба, ВДГ 0,03кг/га
17 мая 2024 г. - Колосаль Про, КМЭ 0,4л/га
Применение методом опрыскивания прицепным опрыскивателем Amazone.
АО «Гатчинское» просит пчеловодов, в связи с обработкой пестицидами, установить:
- погранично-защитную зону для пчел не менее 2–3 км (авиаобработка не менее 3-4 км);
- ограничение лёта пчел не менее 20–24 часа (авиаобработка не менее 20-24 часа);
При любых вопросах просьба связаться с главным агрономом АО «Гатчинское» по телефону +79819124123 или обратиться по официальному адресу АО «Гатчинское».
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