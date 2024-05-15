Гатчина расцветает

С 26 апреля сотрудники Гатчинского УБДХ традиционно начали сажать цветы виолы. Именно виола устойчива к переменчивым и часто холодным весенним дням и ночам и не боится морозов до -3℃. Первоначально планировали посадить 8,5 тысяч штук виолы, но цифра возросла. поскольку в городе появились 19 новых вазонов (18 из них установлены в «Аэропарке» для перекрытия проезда автотранспорта в пешеходные зоны и на газоны). Один вазон поставили у входа на обновленный стадион «Спартак». В общей сложности этой весной в Гатчине посажено 13 тысяч цветов.

В мае начали распускаться тюльпаны – 78,4 тысячи штук. Луковицы посадили прошлой осенью в Ленинском сквере, у ЦТЮ, здания администрации на ул. Киргетова, в сквере у памятника подводной лодке, возле Ингербургских ворот, на бульваре 47 Регион, у самолета МИГ-17, на территории Дома культуры, на площади Станислава Богданова и др.

Кроме того, в городе появились новые цветники: на въезде, между Ленинградским и Пушкинским шоссе – Аллея ветеранов и на пересечении улиц Генерала Кныша и Авиатриссы Зверевой.

Самый яркий цветник в этом году – на площади Станислава Богданова, где цветут второгодние тюльпаны. Постепенно набирают силу и первогодки, им в этом году тяжело из-за затяжной весны со снегопадами – только с середины мая началась теплая погода. После того, как отцветут тюльпаны, на площади Богданова продолжится благоустройство клумб, и будут высажены многолетние растения – 11 850 штук: флоксы шиловидные, лиатрис колосковый, шалфей дубравный, хоста гибридная.

В других цветниках после тюльпанов посадят тагетис, антирринум, бегонию, агератум, сальвию, цинерарию и колеус.

В конце мая-начале июня планируется поставка сурфинии ампельной в ящиках и кашпо. Ящики будут развешаны по проспекту 25 Октября и частично на ул. Чкалова. Новые цветочные конструкции будут установлены у Коннетабля и на Театральной площади, а старые переставят на бульвар Науки. Также цветочные конструкции планируется установить у Дома культуры, на площади Победы, на ул. Рощинской, ул. Авиатриссы Зверевой, бульваре 47 Регион и на территории между Ленинградским и Пушкинским шоссе. В цветочные конструкции будет высажена также ампельная сурфиния. А всего за этот сезон планируется посадить 79 730 однолетних цветов.

Гатчинское УБДХ приглашает на работу на участок зеленого хозяйства, телефон отдела кадров: 8 81371 4-05-05. Давайте вместе делать Гатчину цветущей!

Екатерина Дзюба

Фото Гатчинского УБДХ