Мастерство гатчинских теннисистов

Соревнования на Кубок Ленинградской области по настольному теннису среди мужчин и женщин прошли в Ивангородском центре спорта. Их участниками стали более 60 спортсменов в возрасте от 35 до 76 лет, представлявших Кингисеппский, Волховский, Гатчинский, Всеволожский, Киришский, Сланцевский, Лужский районы и Сосновоборский городской округ.

Гатчинские спортсмены в очередной раз показали свое мастерство. В личном зачете победили Петр Чугунов, Михаил Мурзов, Екатерина Задорожная, Марина Гусарова. На втором месте - Олег Волненко, Татьяна Власова, Елена Мартынец. Третье место занял Маджид Худояров.

В парном разряде победителями стали Юрий Сорокин/Петр Чугунов; Виталий Соколов/Екатерина Задорожная; Татьяна Власова/Марина Гусарова. Вторую ступень пьедестала почета заняли пары Дмитрий Федоров/Сергей Норин; Михаил Мурзов/Дмитрий Малкиель; Екатерина Задорожная/Елена Мартынец; Маджид Худояров/ Татьяна Власова. Бронзовые призеры - Александр Игнатьев/Вячеслав Бобырь; Маджид Худояров/Геннадий Шахов; Петр Чугунов/Марина Гусарова.