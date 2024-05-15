Председатель комитета по строительству Ленобласти проверил строительство школы в Гатчине
Председатель комитета по строительству Виталий Лазуткин сегодня побывал в Гатчине, где проверил ход строительства школы на 1175 мест и других социальных объектов.
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«Строители укладывают кирпич стен 2 этажа и устанавливают окна. Рабочие продолжают монтировать сети водоснабжения, водоотведения, канализации и электроснабжения», — отметили в комитете по строительству.
Напомним, что новая школа строится в микрорайоне Аэродром. Она рассчитана на 47 классов, также там будут оборудованы залы для драмкружка, помещения для занятий изобразительным искусством и трудом, кружок по хореографии, библиотека и комнаты для отдыха. Снаружи здания - беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола, настольного тенниса, гимнастики.
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