Председатель комитета по строительству Ленобласти проверил строительство школы в Гатчине

«Строители укладывают кирпич стен 2 этажа и устанавливают окна. Рабочие продолжают монтировать сети водоснабжения, водоотведения, канализации и электроснабжения», — отметили в комитете по строительству.

Напомним, что новая школа строится в микрорайоне Аэродром. Она рассчитана на 47 классов, также там будут оборудованы залы для драмкружка, помещения для занятий изобразительным искусством и трудом, кружок по хореографии, библиотека и комнаты для отдыха. Снаружи здания - беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола, настольного тенниса, гимнастики.