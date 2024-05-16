Ленобласть и РЖД развивают транспортную доступность региона
Губернатор Ленинградкой области Александр Дрозденко рассказал о развитии железнодорожной транспортной инфраструктуры. Через Гатчину пройдет новая железнодорожная ветка.
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«Администрация Ленинградской области продолжает переговоры с ОАО «РЖД» о развитии транспортной инфраструктуры Всеволожского района, в частности - города Мурино. После рассмотрения вариантов улучшения транспортной доступности Мурино приоритетным является подключение железнодорожной станции Девяткино к проектируемой ветке диаметрального маршрута Д-2 Токсово - Гатчина-Варшавская, проходящего через станцию Девяткино и пересекающего Неву, центр города и международный аэропорт Пулково», - подчеркнул Александр Дрозденко.
Как отметил глава региона, совместно с администрацией Санкт-Петербурга и РЖД Ленинградская область продолжает переговоры по оптимизации сроков строительства и ввода в эксплуатацию обозначенного маршрута.
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