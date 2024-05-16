Одна наша пушка против 30 немецких танков

…«Прямой наводкой по танкам – огонь!» – хриплый голос командира перекрывает грохот сражения. Он корректирует огонь орудия расчёта советских артиллеристов, которое раз за разом бьёт точно в цель. Восемь человек против нескольких десятков немецких боевых машин. Натиск железа и смерти был отбит – ещё один шаг на пути к Великой Победе…

Беспримерный подвиг

Кингисеппский район стал родным для семьи ветерана Великой Отечественной войны Василия Семёновича Шмонова. Здесь, в посёлке Кингисеппский, и сегодня живёт дочь героя – Руфина Васильевна Соловьёва-Шмонова. Она бережно хранит память об отце и его боевых товарищах – артиллеристах 284-й стрелковой дивизии, отличившихся в боях у села Перекоповка Воронежской области.

«24 июля 1942 года в момент отражения атаки танков противника товарищ Шмонов проявил стойкость и мужество. Он подноской снарядов обеспечивал бесперебойную работу орудия. В результате двух с половиной часового боя одного орудия против 30 танков и мотопехоты противника было уничтожено 14 немецких танков, 4 автомашины с пехотой и до 100 гитлеровцев. За проявленные стойкость и мужество достоин представления к правительственной награде медали «За отвагу», – написано в наградном листе на имя Василия Семёновича.

Речь идёт о подвиге расчёта советских артиллеристов, о котором советские газеты одна за другой писали ещё во время войны. Тогда эта история стала достоянием миллионов советских воинов и тружеников, а поступок героев вдохновил целое поколение защитников Родины.

Первая статья о сражении за Перекоповку вышла в газете «Красная звезда» 30 июля 1942 года, менее чем через неделю после боя, под авторством старшего политрука А. Овчарова. В заметке он пишет не про 30 упомянутых немецких танков, а про 50:

«На днях на одном участке фронта произошёл ещё невиданный в ходе войны случай, ярко выявляющий бессмертный героизм советских воинов. Одно советское 76-мм орудие успешно сражалось с 50 немецкими средними танками. Беспримерный поединок длился ровно два с половиной часа. Орудийный расчёт старшего сержанта Акиншина выкатил орудие на открытую огневую позицию и с дистанции 900 метров стал бить прямой наводкой по скоплению танков. Первыми же выстрелами артиллеристы подожгли четыре танка. Танки немцев открыли ответный огонь по одному нашему орудию. Из восьми человек расчёта семь были ранены, но легкораненые не покинули боевого поста. Вся тяжесть борьбы, по сути дела, легла на трёх человек: на Акиншина, наводчика младшего сержанта Вяткина и тракториста Шлонова. За это время орудийный расчёт израсходовал 200 снарядов, уничтожив 14 танков, три автомашины и до 100 немцев. Противник был отбит».

Как видим, в статье не просто упоминают об отце нашей землячки, но и отмечают его ключевой вклад в победу расчёта, наряду с командиром и наводчиком. При этом, к сожалению, искажена фамилия Василия Семёновича. В некоторых других материалах его фамилию также исказят. Остаётся надеяться, что наш материал исправит эту историческую несправедливость – и впредь имя героя, установщика 2-й батареи 820 артиллерийского полка 284 стрелковой дивизии Василия Семёновича Шмонова будет упоминаться правильно.

«Четырнадцать и одна»

Подвиг артиллеристов вдохновил и великого советского поэта, фронтового корреспондента Константина Симонова. Автор знаменитых строк «Жди меня, и я вернусь…» посвятил Василию Шмонову и его товарищам очерк «Единоборство».

«Этот эпизод можно было бы ещё назвать «Четырнадцать и одна». Четырнадцать – это танки. Немецкие средние танки, марки Т-3, образца 1939 года. 50-ти миллиметровая пушка, 2 пулемёта, 4 человека команды. Одна — это пушка. Русская, полуавтоматическая, 76-миллиметровая пушка. Когда мы говорим о пушке, это означает, что мы подразумеваем орудийный расчёт – семь бесценных бойцов и их командира лейтенанта Илью Шуклина», – написал в августе 1942 года Константин Симонов.

В героический расчёт входили: командир орудия сержант Георгий Иванович Акиньшин из села Чулок Бутурлиновского района Воронежской области, наводчик орудия младший сержант И. Ромашев, заряжающий красноармеец К. Вяткин, замковой красноармеец И. Каюмов, связной Н. Лончаков, красноармеец М. Панин и установщик В. Шмонов. Младший лейтенант И. Шуклин корректировал огонь пушки, сидя верхом на коне, как античный полководец. Дело в том, что позицию для орудия наши выбрали весьма хитро — на гребне поросшего высокой рожью холма, откуда наступавшая техника врага была видна как на ладони. Поэтому Шуклин забрался на коня, чтобы хорошо видеть окрестности.

«Выстрел, которым была зажжена последняя машина, был последним выстрелом орудия. Отказала полуавтоматика, перестал закрываться затвор. Но сзади, из-за перелеска, показались наконец подходившие из тыла на помощь новые орудия. Четырнадцать подбитых и зажжённых танков были теперь хорошо видны на бугре. Одни ещё дымились, другие просто темнели во ржи неподвижными чёрными пятнами», — так описывает Симонов финал яростной схватки.

Продолжение истории

После боя Акиньшин и Ромашев получили ордена Красного Знамени, Шуклин был награждён орденом Красной Звезды, остальные — медалями «За Отвагу». В результате кровопролитных боёв на воронежском направлении, активных и упорных действий дивизии было задержано продвижение противника и обеспечен организованный отход соседних соединений и занятие ими обороны на реке Дон.

В сентябре 1942 года дивизию перебросили под Сталинград и включили в состав 62-й армии Юго-Восточного фронта. С 21 сентября части дивизии храбро сражались с отборными частями гитлеровцев, которые наступали на Сталинград и пытались выйти к Волге. Воины бились за заводы «Красный Октябрь» и «Баррикады», Мамаев курган, площадь 9 января и за другие не менее важные ключевые участки.

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Василий Чуйков писал про героев-артиллеристов:

«За Мамаев курган больше всего сражалась славная четырежды орденоносная гвардейская дивизия Батюка. Полки этой дивизии прибыли на правый берег 21 сентября и 22 сентября уже вступили в бой на рубеже оврага Долгий. Потом дивизия как бы вросла в Мамаев курган, в его отроги, и сражалась на нём до конца, до соединения 26 января 1943 года с Донским фронтом… Эта дивизия воспитала воинов, о которых знали не только все сталинградцы, но и вся страна: командир батареи Акиньшин, знаменитые истребители танков Шуклин и Шмонов; командир миномётной батареи, мины которой не попадали мимо цели, — Бездидько; знаменитые снайперы — Василий Зайцев, Виктор Медведев, Ахмет Авзалов и много, много других солдат и офицеров — героев Сталинградской битвы».

Дорогой сердцу праздник

После Победы пришло время отстраивать страну заново. Великие воины превратились в великих тружеников, поднимали Родину из руин. Василий Семёнович после войны занимался строительством домов и восстановлением народного хозяйства. Он ушёл из жизни в 1962 году, когда дочери было всего пять лет.

Руфина Васильевна до сих пор помнит, как отмечали День Победы фронтовики во времена её детства.

— В нашем селе 9 Мая чтили наряду с Рождеством и Пасхой. Хорошо помнится, как вернувшиеся солдаты Великой Отечественной в праздничное утро с наградами на груди шли на митинг к памятнику павшим героям, слушали поздравительные речи местных руководителей, а затем направлялись на концерт. Под цветущими деревьями женщины накрывали столы. После победных тостов кто-нибудь из местных музыкантов вскидывал на плечо ремень гармони, и лились звуки знаменитой «Катюши», следом фронтовые песни «В землянке», «Любимый город», «Три танкиста», «Где же вы теперь, друзья-однополчане».

И хотя с годами великий праздник обрёл новые формы и традиции – для Руфины Васильевны он остаётся главным днём в году. Как напоминание о героизме её отца и всех советских воинов, подвиг которых жив в наших сердцах и по сей день.

Александр Кудрявцев

На снимках: Василий Семёнович Шмонов; газетная вырезка (из очерка К. Симонова «Единоборство»): во втором ряду второй слева – В.С. Шмонов; карта знаменитого боя; легендарная 76-миллиметровая пушка в бою; наградной лист В.С. Шмонова.