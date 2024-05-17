Гатчина: дайджест культурных событий с 17 по 23 мая

Театры

Театр-студия «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21) покажет следующие постановки для взрослых и детей.

В субботу, 18 мая в 12.00 – детский спектакль «Тучка со скверным характером» (0+)

В воскресенье, 18 мая в 18.00 – спектакль «Небесная» (16+)

В Центре творчества юных (Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29) 19 мая в 12.00 детский спектакль Гатчинского ТЮЗа «Золотой цыпленок». Цена билета 350–450 руб. (0+)

В Духовно-просветительском центре Покровского собора (Гатчина, ул. Красная, 1Б) 18 мая в 15.00 – музыкальный спектакль-сказка для детей и взрослых с элементами интерактива «Добрыня Никитич и Кощей». В исполнении артистов Санкт-Петербурга прозвучат произведения русской классики (Глинка, Римский-Корсаков, Бородин, Верстовской и др.) в сопровождении живого аккомпанемента (6+)

Гатчинский Дворец молодёжи (ул. Достоевского, д. 2) приглашает 19 мая в 17.00 творческое объединение «ТЕАТР и К» покажет спектакли «Всё начинается с любви» по рассказу В.Г. Распутина «Рудольфио» (1 час) и «Разговор на двоих» (40 мин.) по стихам Андрея Аликина. Вход бесплатный. Собираются пожертвования на деятельность театра (16+)

Музыка и поэзия

Гатчинский городской дом культуры (пр. 25 Октября, д. 1) приглашает 18 мая в 16.00 на юбилейный концерт «Звездный мост» вокально-эстрадной студии «Фортиссимо». Цена билета 200 руб. (0+)

20 мая в 13.00 пройдет отчетный концерт Академического хора ветеранов войны и труда (12+)

21 мая в 16.00 - юбилейный концерт народного самодеятельного коллектива «Хор русской песни» (УПП ВОС) (12+)

Центр творчества юных приглашает на концерты:

18 мая 16.00 – творческий вечер в КАП «Шхуна» «Гитара по кругу». Вход свободный (12+)

23 мая 19.00 – концерт «Следом за Белым Кроликом» группы «Жанна и К». Цена билета 200 руб. (12+)

24 мая 18.00 – отчетный концерт вокальной студии «Солнечный остров» и студии эстетического развития «Чудо-остров». Цена билета 200 руб. (0+)

В центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна 18 мая в 15.00 – состоится концерт «Мелодии Музыкальной Мозаики». Презентация книги Анны Забытовской-Калининой «Мой Мишка Мишуков». В программе принимают участие Татьяна Резникова (фортепиано), Юрий Щукин (автор-исполнитель) (12+)

В Мемориальном Доме-музее Исаака Шварца (п. Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78) 18 мая 15.30 пройдет III Международный фестиваль фортепианных дуэтов «Диалоги невских берегов» (12+)

Выставки, лекции

В музее города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) открыты следующие экспозиции:

Выставка «Лестницы…». Совместный проект с заводом «Новая высота» (0+)

Выставка «Мгновения из жизни нашего города» учащихся центра творческого развития «Созвездие» (0+)

С 18 мая - выставка графики Виктора Никишина-Голандского «В нескольких штрихах о Гатчине» (0+)

24 мая 16.30 — лекция «Гатчина в годы Первой мировой войны. Часть 1». Лектор — Анжелика Валентиновна Тумурук. Стоимость — по входному билету в музей (12+)

18 мая Музей города Гатчины примет участие в акции «Ночь музеев», вход по сеансам:

18:00 — экскурсия по выставке «Лестница...». Стоимость — по входному билету в музей (6+)

19:00 — обзорная экскурсия по музею. Стоимость — по входному билету в музей (6+)

В центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна 17 мая в 17.20 пройдет встреча с исследователем и специалистом по сохранению культурного наследия Гатчины Тамарой Турапиной «Прогулка по Егерской слободе». (12+)

21 мая 13.00 - Лекторий Санкт-Петербургского отделения международного Центра Рерихов: «Настоящая Марфа Посадница – княгиня М.К. Тенишева» (12+)

23 мая 18.00 - очередная лекция профессора И.Б. Смирнова посвящена судьбе немецкого писателя Э.-М. Ремарка (16+)

В Мемориальном Доме-музее Исаака Шварца (п. Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78) 18 мая с 18.30 до 23.00 - «Ночь музеев». Приглашаем принять участие в программе «Остров семейных сокровищ». Гости пройдут мини-квест, услышат истории об уникальных экспонатах в интерактивной экскурсии «Семейные реликвии Исаака Шварца» и поучаствуют в музыкальных историях… Продолжительность сеанса: 1 час. Стоимость программы: детский билет – 120 руб., взрослый билет – 150 руб. (6+)

Библиотеки

Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна, ул. Володарского, 17, т. 3-76-13

«Рожденные в мае». Выставка художников Т. Васильевой и А. Сальмановича (6+)

«Гатчинские династии: Ольдерогге». Выставка краеведческих материалов (6+)

«Дойдем до Берлина. Героическое в искусстве». Книжно-иллюстративная выставка (12+)

«Художники Ленинградской области». Выставка музея-усадьбы П. Щербова (6+)

«Благородные девицы»: воспитанницы Смольного института. Книжно-иллюстративная выставка к 260-летию Смольного института благородных девиц (12+)

Детская библиотека, ул. Хохлова, 16, т. 320-23

«Это все Игорь Акимушкин»: литературный обзор (по заявкам школ) (6+)

«Экспонаты детям рады. Музеи настоящие, музеи сказочные»: выставка-экскурсия (6+)

«Посмотри по сторонам - буквы здесь и буквы там»: выставка работ учеников Детской художественной школы (0+)

Библиотека-филиал №2 «Чудо», ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13

«Славянский мир: общество и многообразие». Книжная выставка к Дню славянской письменности и культуры (6+)

«Мир семьи = миру любви». Книжная выставка к Международному дню семьи (6+)

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Зверевой, 15а, т. 71-610

«Предмет в истории, история в предмете…». Выставка предметов из личной коллекции Людмилы Ковалевой (16+)

16 мая 11.00 - «Давайте Пушкина читать». Поэтический час (6+)

17 мая 13.00 - «Культура семьи и ее ценности в прошлом, настоящем и будущем…». Районная научно-практическая конференция, посвященная Дню славянской письменности и культуры, Году семьи в России (18+)

19 мая 15.00 - «Моя Пушкиниана». Открытие выставки живописи Гатчинского товарищества художников, посвященной 225-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина (6+)

С 21 мая «Борис Васильев: в списках значится»: писатель, драматург, публицист Борис Львович Васильев. Диалоги у выставки к 100-летию со дня рождения (16+)

С 21 мая «Лебединая верность Мастера»: кинорежиссер Глеб Анатольевич Панфилов. Выставка-портрет к 90-летию со дня рождения (16+)

21 мая 11.00 - «В моей семье помнят». Патриотический урок (6+)

22 мая 11.00 - «Осторожно: летят, жужжат, жалят». Экологический час (6+)

Кино

20 мая 9.30 - Благотворительный сеанс для людей старшего поколения: фильм «Бедная Саша» Россия, семейный/комедия/мелодрама (0+)

21 мая 16.00 - танцевально-развлекательная программа для людей старшего поколения «Давайте потанцуем» (18+)

«Вуди Вудпекер в летнем лагере» Болгария/США, приключения/комедия/семейный (6+)

«Лео» Австралия/США, мультфильм/приключения (6+)

«Огненный лис» Россия, семейный/приключения (6+)

«Суворовец 1944» Россия, детский/приключения/военный (6+)

«Блиндаж» Россия, военный/фантастика (16+)

«Всемирный потоп» Великобритания, фильм-катастрофа (18+)

«Шпион на всю голову» США, шпионская экшн-комедия (18+)