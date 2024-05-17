Объединяем и содействуем

Президент России назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях одной из важнейших задач. По словам Владимира Владимировича Путина, участники спецоперации должны чувствовать, что Россия с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют.

Огромное значение в этом вопросе имеет народная поддержка! Люди во всех уголках нашей страны объединяются с этой целью. И в больших городах, и в маленьких поселках действуют различные волонтерские и добровольческие объединения, клубы, фонды, оказывающие поддержку участникам спецоперации и их семьям, а также мирным жителям новых территорий РФ.

В прошлых выпусках «Восточного берега» сообщалось о волонтерских сообществах, действующих в Кингисеппском районе. Неравнодушные граждане плетут маскировочные сети, заливают окопные свечи, шьют медицинские носилки и делают еще много нелишних и полезных вещей.

Главный координатор волонтерского объединения «Своих не бросаем. Кингисепп» Маргарита Аркадьевна Баронова недавно была назначена руководителем отдела Ленинградской региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов СВО» в Кингисеппском районе.

По словам главы Ассоциации Алексея Сергеевича Ярославцева, М. А. Баронова с головой погружена в эту тему, изучила и знает ее специфику и способна многократно усилить работу в этом направлении.

Мы побеседовали с А. С. Ярославцевым, чтобы узнать подробности предстоящей совместной работы Ассоциации ветеранов СВО и местного волонтерского объединения.

– Алексей Сергеевич, что из себя представляет Ассоциация и какие задачи она будет выполнять в нашем регионе?

– Решение о создании нашей организации было принято на первом форуме ветеранов СВО, организованном фондом «Защитники Отечества». Форум собрал 150 ветеранов специальной операции со всей страны. Он проходил с 20 по 21 июля 2023 года в Музее Победы в Москве. Там же на форуме было заявлено о создании общей российской ассоциации ветеранов СВО.

На форум я попал при содействии Государственного фонда «Защитники Отечества» и правительства Ленинградской области. После форума взялся за создание региональной организации.

Состоялась наша встреча с губернатором Ленинградской области Александром Юрьевичем Дрозденко, в ходе которой мной было представлено письмо с просьбой оказать содействие в этом вопросе. И уже в августе, совместно со спецпредставителем губернатора в зоне проведения специальной операции Сергеем Александровичем Мачинским и представителями фонда «Защитники Отечества», было принято решение о необходимости создания региональной ассоциации с целью консолидации участников спецоперации для реализации их прав, представления интересов, вовлечения в общественную жизнь, оказания психологической помощи, участия в патриотическом воспитании молодежи, а также для создания и развития эффективного разностороннего взаимодействия.

Мы прошли необходимые процедуры согласования в Министерстве Юстиции РФ, и 12 декабря 2023 года Ленинградская региональная общественная организация «Ассоциация ветеранов СВО» официально начала вести свою деятельность. А в феврале 2024 года мы вошли в состав Общероссийской Ассоциации ветеранов СВО.

– Ваша работа в качестве руководителя Ассоциации занимает очень много времени и выполняется на общественных началах. Что определило Ваш выбор?

– Не мог оставаться равнодушным и не помогать нашим парням. Это мой долг. С 2014 года я участвовал в боевых действиях на территории Донбасса. Когда начались известные всем события, я ушел из Кингисеппа добровольцем и шесть лет находился там. Потом, когда началась специальная операция, я продолжил службу. В апреле 2022 года, после травмы спины, вернулся в Кингисепп.

Мы с единомышленниками организовали в городе курсы по тактической медицине и оказанию первой помощи в любых жизненных ситуациях для гражданского населения. Наши занятия были направлены на то, чтобы в случае любой опасной ситуации дать человеку шанс спастись самому и спасти того, кто попал в беду.

Совместно с депутатом Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от ЛДПР Алексеем Александровичем Печенеговым стали возить в зону спецоперации и на освобожденные территории посылки военнослужащим и гуманитарную помощь мирным жителям. И также на месте проводить занятия по тактической медицине. Последняя поездка к линии боевого соприкосновения состоялась месяц назад. Мы передали военнослужащим нескольких подразделений подарки и посылки от жителей Кингисеппского района, провели занятия.

– Какие первоочередные задачи стоят перед Ассоциацией?

– Наша цель – сплотить всех участников спецоперации. Поддержать их семьи. Главная задача, стоящая перед нами, – сделать так, чтобы ребята чувствовали, что мы вместе. Содействие в адаптации, трудоустройстве и вовлеченности в активную жизнь – одно из важнейших направлений работы.

Многим военнослужащим, вернувшимся из зоны проведения спецоперации, требуется время для интеграции в обычную жизнь. Стараемся их заинтересовать, помогаем с обучением и получением профессии. Например, сейчас многие получают профессию оператора БПЛА, некоторые переучиваются на ИТ-специальности. Обучение абсолютно бесплатное – с учебными заведениями заключается договор на обучение ветеранов СВО.

Мы заключили партнерское соглашение с Государственным фондом «Защитники отечества». Поэтому, когда какие-либо организации предлагают обучение, на что появляются соответствующие квоты, мы сразу получаем эти квоты и распределяем их. Мы хотим донести до каждого ветерана, что есть такая возможность обучения и освоения новой профессии, чтобы они могли найти свое место в жизни. Ребята должны знать, что они нужны и важны для общества!

Помимо этого, в ближайшее время планируется проработать вопрос с работодателями первостепенного трудоустройства участников спецоперации. Вплоть до того, что целенаправленно готовить специалистов под нужды бизнеса.

– Ваша Ассоциация действует не только в Кингисеппском районе?

– Представительства Ассоциации работают во многих районах Ленинградской области, сейчас мы направили запрос в администрацию Кингисеппского района с просьбой о выделении помещения для местного представительства. Оно необходимо, чтобы люди знали, куда и к кому обращаться, где получить необходимую помощь и поддержку.

А пока мы ищем помещение, ветераны, проживающие в Кингисеппском районе, могут обратиться ко мне напрямую по номеру телефона: +7 (989) 852-59-90. Будем разговаривать, встречаться, обсуждать меры поддержки. По указанному номеру уже сегодня за помощью могут обратиться участники спецоперации, а также земляки и организации, которые готовы предложить им свою поддержку.

– Насколько сложно выстроить работу такого масштаба с нуля?

– По специальности я управленец, к тому же офицер, у меня есть опыт командования. Это помогает организовать и отладить процесс работы, но это общественная работа, она никем не финансируется. Ищем пути и возможности, подаем заявки на предоставление грантов, помогают организации и предприятия, сотрудничаем с волонтерскими организациями.

– Вы оказываете ветеранам и членам их семей правовую и юридическую поддержку?

– Мы аккумулируем их вокруг себя, выясняем, какая нужна помощь, и совместно с фондом «Защитники Отечества» решаем проблему. В фонде большая юридическая база, работают грамотные специалисты. В перспективе хотим заключить партнерское соглашение с прокуратурой для работы в этом же направлении. Порой хватает одной подсказки, какие нужно собрать документы и куда обратиться. Многие не знают, с чего нужно начинать, люди часто спотыкаются о примитивную бюрократию. Или предоставление льгот: многие даже не знают о том, что им положено. И, конечно, важны забота о детях ветеранов и простая человеческая поддержка – доброе слово, которое важно каждому.

Если человек погиб, нужно поддерживать его семью. Сейчас идет хорошее обеспечение военнослужащих, поэтому собранные продуктовые посылки лучше раздать семьям, потерявшим кормильцев. Важно не бросать эти семьи один на один с их проблемами, а курировать их и помогать не только материально, но и морально. Нужен индивидуальный подход к каждой семье.

– Расскажите о других направлениях деятельности Ассоциации.

– Одно из направлений – патриотическое воспитание молодежи. Это прямая задача всех общественных организаций, потому что сейчас как никогда нужно правильное воспитание. В юные головы из интернета вливается очень много ненужного, и наша задача – дать детям нужный ориентир и привить им истинные жизненные ценности. Разработка, реализация и поддержка программ и проектов патриотического воспитания молодежи должны происходить в том числе и с участием участников спецоперации.

Еще перед нами стоят задачи создания спортивного сообщества ветеранов, информационного контента, направленного на формирование гражданской позиции по вопросам истории, подвигов и традиций России, участия в увековечении памяти погибших участников спецоперации.

Также это и подготовка инструкторов, и повышение воинской квалификации, и проведение курсов по тактической медицине и гуманитарная помощь семьям. Гуманитарный трек в Кингисеппском районе будем проводить совместно с волонтерским сообществом «Своих не бросаем. Кингисепп» под руководством Маргариты Бароновой.

К. Царькова, "Восточный берег"