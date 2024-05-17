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Весенняя ярмарка ждёт вас!

В Гатчине продолжает работу традиционная весенняя ярмарка. Торговые ряды гостеприимно встречают посетителей на бульваре «47 регион» (ул. Ро-щинская).

Рубрики:  Общество

На выбор - саженцы и рассада, молочная продукция, колбасные и кондитерские изделия, ароматная клубника, специи, орехи, сухофрукты, богатый выбор масел и меда из экологически чистых регионов нашей страны.  Широко представлены одежда и обувь по доступной цене, постельное белье и много других полезных вещей на любой вкус и кошелек.

Ярмарка будет работать с 9 до 19 часов по 19 мая. Добро пожаловать!