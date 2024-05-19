Организаторы кинофорума рассказали о поданных конкурсных заявках и представили ведущих церемоний открытия и закрытия.

Презентацию открыл Сергей Морозов, художественный руководитель-генеральный директор театра «На Литейном», который многие годы является партнером гатчинского кинофестиваля.

На презентации были отмечены общие тренды у гатчинского кинофестиваля «Литература и кино» и выборгского кинофестиваля «Окно в Европу»: в их конкурсных программах появились сериалы, а также планируется активная деловая программа — в том числе питчинги (презентации кинопроектов) и круглые столы.

Программный директор кинофестиваля Сергей Симаков представил звездных ведущих церемонии вручения наград – это теле- и радиоведущая, народная артистка РСФСР Анна Шатилова и телеведущий Роман Герасимов.

Свое участие в фестивале подтвердили заслуженные артистки России Зоя Буряк, Наталья Хорохорина и заслуженная артистка РСФСР Валентина Панина.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева представит режиссерский дебют своей внучки Полины Лазаревой — фильм открытия кинофестиваля «Чайка».

В этом году гатчинский кинофестиваль пройдёт с 3 по 7 июля. Прием заявок на участие в конкурсной программе продлится до 29 мая 2024 года.

Вход на все мероприятия кинофорума в Гатчине, кроме церемоний открытия и закрытия, традиционно остается свободным.