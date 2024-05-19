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В Гатчине 20 мая отключат горячую воду

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают об отключении горячей воды 20 мая с 9 до 16 часов.

Рубрики:  ЖКХ

В связи с ремонтными работами на теплотрассе 20 мая 2024 г. с 09.00 до 16.00 будет прекращена подача горячей воды по следующим адресам в городе Гатчине:

ул. 120 Дивизии, ул. Куприна, ул. Беляева, ул. Рошаля, ул. Рысева, ул. Кустова, ул. Заводская, ул. Рыбакова.