День предпринимательства отметили в Гатчине

Представителей бизнеса приветствовали руководители Гатчинского района.

- Наша традиционная весенняя ярмарка началась с чествования предпринимателей. И тому есть основания, - подчеркнула глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - Во все времена в трудную минуту именно предприниматели подставляли свои плечи стране. Именно активность предпринимательского сообщества дает новые импульсы для развития экономики и социальной сферы любой территории – деревни, города, региона и страны. От лица всех жителей мы приветствуем многотысячную армию предпринимателей.

Сегодня численность предпринимательского сообщества Гатчинского муниципального района составляет более 10600 субъектов малого и среднего предпринимательства. За каждым из них - десятки людей, для которых они создали рабочие места. Гатчинское предпринимательство выдержало все вызовы современного мира и успешно развивается. Поздравляю все предпринимательское сообщество с профессиональным праздником. Сама жизнь подсказывает вам новые направления и виды деятельности. Особое направление, которое развивается в городе и округе в целом, – социальное предпринимательство. В структуре гатчинского, уже муниципального, округа, доходы от предпринимательской деятельности занимают одно из значительных мест. Это позволило наполнить наш бюджет дополнительным средствами - и он стал профицитным. Что делает возможным реализовывать многочисленные планы по развитию города и округа в целом. Мы входим в весенне-летний сезон. Многие работы, в том числе по благоустройству, только начинаются. Основные конкурсные процедуры завершены, значит, территории будут преображаться. Мы вместе с правительством Ленинградской области, профильным комитетом будем и дальше совершенствовать систему мер поддержки предпринимательств, чтобы наша территория развивалась и становилась краше.

- Этот праздник - признание вашей значимости и нужности, - отметил глава Гатчинского района Виталий Филоненко. - Вы – опора для всего государства, всех жителей. Какие бы трудности и испытания не выпали на долю нашей страны и народа, вы трудитесь и крепко стоите на ногах. Мы благодарим вас за высокий профессионализм и социальную ответственность! Вы - просто молодцы!

Перед собравшимися выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев.

- Создание своего дела, развитие бизнеса всегда требует особого склада характера. Этим могут заниматься смелые, инициативные люди. Но на мой взгляд одно из главных качеств, которое отличает этих людей – высочайшая ответственность. Если его нет – в бизнесе нечего делать. Создавая бизнес, вы создаете новые рабочие места, внедряете новые технологии, создаете новые товары, услуги и наполняете наш рынок. Вы платите налоги, пополняя бюджет: предпринимательство - это наш большой общий кошелек, с помощью которого государство может выполнить те задачи, которые на нем лежат, будь то социальные или задачи по обеспечению безопасности. Хочу пожелать, чтобы ваш бизнес не только был стабильным, но и процветающим! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям, - поздравил бизнесменов Сергей Коняев.

Сегодня на защиту интересов нашей Родины брошены все силы. Государство, некоммерческие организации и бизнес объединяются. Российские предприниматели направили огромные суммы денег на поддержку бойцов вооруженных сил в рамках СВО. И таких предпринимателей-патриотов становится больше.

За существенный вклад в социально-экономическое развитие Гатчинского района, за многолетний добросовестный труд, и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства почетная грамота главы Гатчинского района вручена генеральному директору ООО «ПЛП «Полифас» Виктору Федоренко.

Благодарность главы Гатчинского района объявлена коллективу ООО «Строительная компания «Масштаб» в лице генерального директора Юлии Березявко, индивидуальным предпринимателям Русудан Панцулая, Дмитрию Шлюеву, Ольге Кирсановой, Ирине Негребецкой, Божене Петровой, а также директору акционерного общества «Ленинградский опытный завод «Севзапмонтажавтоматика» Олегу Стрелкову и генеральному директору ООО «Арбор Нова» Арсену Мушегянцу.

Благодарность главы МО «Город Гатчина» объявлена генеральному директору Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина» Александру Семенову, учредителю и генеральному директору ООО «Пхали Гатчина» Владиславу Осовскому, учредителю и генеральному директору ООО «Ангеяд» Андрею Ядревскому, учредителю ООО «ПКФ «АСТРА-ОРЕОЛ» Геннадию Паневу, индивидуальным предпринимателям Андрею Емельянову и Виктории Черкасовой.

После церемонии награждения праздник продолжился концертом.

Гатчинцы и гости города поспешили сделать весенние покупки.

- Пусть наша традиционная ярмарка, которая обрела новую площадку на бульваре 47 регион, набирает обороты, силы. Очень радует, что она очень востребована не только у жителей Гатчины, но и у всех жителей Гатчинского округа, - сказала Людмила Нещадим.

Татьяна Можаева